En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre el incremento de las temperaturas y los niveles de radiación ultravioleta en varias zonas del país durante los primeros días de noviembre. Ante estas condiciones, las autoridades locales exhortaron a la población a tomar precauciones para proteger su salud. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ REGISTRARÁN ALTAS TEMPERATURAS, SEGÚN EL SENAMHI?

A través del Aviso Meteorológico n.° 477, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que, desde el 1 al 4 de noviembre, cerca de 18 regiones de la costa y la sierra del país registrarán un incremento de las temperaturas diurnas y de los niveles de radiación ultravioleta (UV). De acuerdo con el Senamhi, en la costa norte se prevén temperaturas de entre 24 °C y 38 °C. Por su parte, la costa centro registraría valores que oscilarían entre 24 °C y 32 °C, mientras que en la costa sur alcanzarían entre 24 °C y 30 °C.

🌡 📣#Aviso #MINAM #SENAMHI Del 1 al 4 de noviembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/Uk7h7MYTy3 #CuidaTuPiel https://t.co/Vh5kTJj40T — Senamhi (@Senamhiperu) October 30, 2026

Asimismo, en la sierra, los valores máximos llegarían a 32 °C en el norte, 29 °C en el centro y 28 °C en el sur. Ahora, en cuanto a las regiones que serían afectadas por estos fenómenos asociados a El Niño son: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. Finalmente, las autoridades sugieren evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar y mantenerse hidratado para prevenir golpes de calor y cuadros de deshidratación.

¿DE CUÁNTO SERÁ EL BONO QUE RECIBIRÁN LOS JUBILADOS DE LA ONP DESDE DICIEMBRE 2026?

En entrevista para RPP, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno peruano oficializó medidas destinadas a mitigar el impacto del Fenómeno El Niño, el alza de los combustibles y las mayores tasas de interés, factores que vienen afectando a la población. Frente a esta situación, el titular del MEF señaló que se destinarán S/18 000 millones para sostener el crecimiento económico durante el 2027 y brindar apoyo a los sectores más vulnerables. Entre las medidas anunciadas, figura la entrega, en diciembre, de un bono extraordinario de S/200 a cerca de 800 000 pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), como parte de una estrategia preventiva.

Asimismo, Cuba informó que el Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) también evalúan medidas de apoyo para las familias afectadas por fenómenos climáticos, como sequías, lluvias intensas y huaicos programadas, según especialistas, para las próximas semanas. Sin embargo, precisó que, por el momento, no es posible determinar cuántas personas o zonas resultarán afectadas, pues ello dependerá de la magnitud de El Niño. “Hay un bono por única vez a los jubilados de la ONP, que son 800 000 personas, y eso va a ser activado desde diciembre, preventivo”, explicó para dicho medio.