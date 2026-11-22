Después de los 50 años, mantener una rutina de actividad física es importante para cuidar la salud, conservar la movilidad y fortalecer los músculos. Si se busca ejercitarse en el gimnasio, dos alternativas que han ganado popularidad son el StairMaster, que simula subir escaleras, y la caminadora con inclinación. Aunque ambas permiten trabajar las piernas y mejorar la resistencia cardiovascular, presentan diferencias en cuanto a intensidad, duración y exigencia física.

Al respecto, Ángela Isla, fundadora y entrenadora de BYAI, explica que elegir entre estas máquinas requiere considerar distintos aspectos, más allá de la edad. Cada una ofrece beneficios particulares y puede adaptarse a diferentes necesidades y niveles de entrenamiento. A continuación, te contamos cuáles son sus principales diferencias y qué recomienda la especialista para incorporar estos ejercicios a una rutina después de los 50 años.

El Stairmaster no sustituye el entrenamiento de fuerza

Al subir escalones con el Stairmaster, el cuerpo se impulsa hacia arriba repetidamente, lo que exige principalmente a los cuádriceps y los glúteos; mientras que la caminata con inclinación también activa los músculos posteriores de las piernas más que caminar en plano.

Sin embargo, ninguna máquina reemplaza los ejercicios con cargas. “Podemos subir escaleras durante una hora y terminar agotadas, pero eso no equivale a haber realizado una sesión de fuerza”, sostiene Isla.

El esfuerzo cardiovascular y el fortalecimiento muscular son trabajos distintos, por lo que conviene incluir ambos en la rutina.

Ambas opciones ayudan a cuidar el corazón y gastar energía

Ambos equipos mejoran la resistencia cardiovascular. El StairMaster suele acelerar las pulsaciones porque exige elevar el peso corporal continuamente. La caminadora también aumenta la frecuencia cardiaca y permite regular la velocidad y la pendiente.

Para perder grasa, sudar más no significa necesariamente gastar más energía en toda la sesión. Isla explica que las escaleras pueden generar un consumo elevado por minuto si se usan intensamente; no obstante, una caminata inclinada más larga puede igualar o superar el gasto total. También influyen la alimentación, el descanso y el entrenamiento de fuerza.

La caminadora permite ajustar el esfuerzo ante molestias

Subir escalones exige flexionar repetidamente las rodillas y las caderas, lo que puede incomodar a quienes sienten molestias. En la caminadora se puede comenzar con velocidad y pendiente moderadas y aumentar la dificultad gradualmente. Sin embargo, una inclinación excesiva también puede ser exigente o alterar la postura.

Ambos ejercicios soportan el peso corporal, pero ninguno protege claramente más frente a la pérdida de densidad ósea. Por ello, especialmente durante la menopausia, Isla aconseja combinar el cardio con sesiones regulares de fuerza, según recoge Telva.

Cómo comenzar a entrenar después de los 50

Para quienes empiezan desde cero, la especialista elegiría la caminadora inclinada porque permite graduar el esfuerzo. Recomienda caminar de 15 a 25 minutos, entre dos y tres días por semana, con una pendiente de 3% a 5% y a un ritmo que permita conversar.

En el StairMaster, aconseja comenzar con sesiones de cinco a diez minutos y aumentar poco a poco el tiempo o la intensidad. La rutina debe incluir al menos dos sesiones semanales de fuerza. La mejor opción debe adaptarse a la condición física, según las necesidades individuales.

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