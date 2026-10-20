Por Redacción EC

Una pausa médica cambió por completo la rutina de Lucy Miller, entrenadora personal acostumbrada a combinar ejercicios de fuerza y sesiones de running. Tras someterse a una intervención, su médico le prohibió correr, levantar pesas y practicar actividades de alto impacto durante un mes, con una única excepción: caminar. Lejos de quedarse inactiva, decidió convertir esa limitación en un desafío personal y duplicar su objetivo habitual hasta completar 20.000 pasos diarios durante cuatro semanas consecutivas.