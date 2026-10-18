Por Redacción EC

Un estudio reciente sugiere que tan solo tres minutos de ejercicios de alta intensidad podrían provocar cambios moleculares más amplios en la sangre que 90 minutos de actividad física moderada. Según la investigación, este esfuerzo breve e intenso modifica diversas proteínas y metabolitos relacionados con el funcionamiento del organismo. De hecho, estos cambios podrían estar vinculados con procesos que favorecen la salud cardiovascular y metabólica, principalmente en adultos mayores. En ese sentido, con el objetivo de mantenerse activos y cuidar la musculatura, destacados entrenadores recomiendan que las personas mayores de 60 años realicen una rutina de entrenamiento para fortalecer los glúteos, una práctica sencilla que pueden hacer desde casa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.