Muchas personas creen que para mejorar su condición física deben realizar entrenamientos exigentes, correr largas distancias o aumentar la intensidad de sus rutinas. Sin embargo, esta idea no siempre es acertada. Los especialistas recuerdan que realizar más esfuerzo no significa obtener mayores beneficios, pues existen actividades sencillas que contribuyen al bienestar físico si se practican con constancia. Una de ellas es caminar, un ejercicio accesible que puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria.

En ese sentido, dos expertos coinciden en que caminar regularmente puede ser más beneficioso que apostar por sesiones intensas difíciles de sostener. Los entrenadores personales Cristian Cuevas y Héctor Leiro explican cómo esta actividad favorece la condición física y ayuda a controlar la grasa corporal. También destacan la importancia de establecer una rutina progresiva y sumar ejercicios de fuerza. A continuación, te contamos cuánto tiempo recomiendan caminar y qué beneficios aporta este hábito.

Caminar entre 150 y 300 minutos a la semana

Cristian Cuevas sostiene que correr no es indispensable para obtener resultados. En declaraciones a InStyle, afirmó que “no hace falta correr para conseguir resultados excelentes” y recomendó caminar a paso ligero entre 150 y 300 minutos semanales. Esta práctica, explicó, “mejora tu forma física y ayuda a controlar la grasa corporal”.

El ritmo debe permitir conversar, aunque implique cierto esfuerzo. No se trata de caminar demasiado despacio ni de avanzar tan rápido que falte el aire. La idea es mantener una velocidad intermedia que resulte sostenible.

Caminata. | Foto: Istock.

La constancia puede ser más efectiva que la intensidad

El entrenador Héctor Leiro también defiende la importancia de moverse con regularidad. En su pódcast ADH Fitness Talks, aconsejó priorizar los paseos en lugar de trotar o caminar demasiado rápido. “Hacer un paseo de abuelo cinco días a la semana”, propuso como alternativa para incorporar actividad física a la rutina.

Leiro calcula que este hábito puede representar un gasto de 78.000 calorías al año, equivalente, según su explicación, a diez kilos de grasa. Para el especialista, los resultados no dependen de esfuerzos extremos, sino de repetir una actividad que pueda mantenerse. “Lo importante es construir el hábito”, sostuvo.

Treinta minutos al día son un buen comienzo

Para quienes empiezan, Cuevas recomienda caminar media hora, cinco días a la semana. Así se completan los 150 minutos semanales sugeridos. Una vez establecido el hábito, se puede aumentar gradualmente la duración hasta llegar a 300 minutos, según la condición física de cada persona.

La instructora Susane Pata indicó a Infobae que caminar 30 minutos los siete días de la semana puede generar entre 700 y 1.400 kilocalorías de gasto semanal. Esta actividad puede acompañar una alimentación con déficit calórico si el objetivo es controlar el peso o la grasa corporal.

El entrenamiento de fuerza es el complemento

Cuevas aconseja combinar caminatas y fuerza. Caminar favorece la capacidad cardiovascular y puede reducir el estrés; trabajar con cargas ayuda a desarrollar y conservar la masa muscular, especialmente importante con el paso de los años. Puede adaptarse también al nivel y al tiempo disponible de cada persona.

No hace falta levantar el máximo peso ni entrenar a diario. Conviene elegir cargas adecuadas, aumentar la exigencia poco a poco y descansar para permitir que los músculos se reparen y crezcan. Caminar y sumar un par de sesiones semanales de fuerza puede ser más sostenible que realizar rutinas extenuantes.

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