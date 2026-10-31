Entrenadores coinciden sobre correr: “Una caminata a paso ligero de 150 a 300 minutos ayuda a mejorar tu forma física y controlar la grasa corporal” | Foto: Magnific
Entrenadores coinciden sobre correr: “Una caminata a paso ligero de 150 a 300 minutos ayuda a mejorar tu forma física y controlar la grasa corporal” | Foto: Magnific
Por Redacción EC

Muchas personas creen que para mejorar su condición física deben realizar entrenamientos exigentes, correr largas distancias o aumentar la intensidad de sus rutinas. Sin embargo, esta idea no siempre es acertada. Los especialistas recuerdan que realizar más esfuerzo no significa obtener mayores beneficios, pues existen actividades sencillas que contribuyen al bienestar físico si se practican con constancia. Una de ellas es caminar, un ejercicio accesible que puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria.

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