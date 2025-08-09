El largo tiempo de espera para limpiar el historial crediticio es cosa del pasado. Con la nueva Ley Infocorp, quienes paguen la totalidad de sus deudas ya no tendrán que aguardar meses para ver reflejada su calificación positiva en las centrales de riesgo. Ahora, el plazo máximo será de siete días hábiles, lo que permitirá que más personas puedan recuperar rápidamente su reputación financiera.

La norma, vigente desde el último viernes 8 de agosto, también acelera la corrección de datos erróneos en los reportes crediticios, beneficiando a quienes han sido afectados por errores administrativos o cargos no reconocidos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA AHORA SALIR DE INFOCORP?

Con la nueva disposición, el tiempo de espera se reduce drásticamente. Si el deudor paga una deuda morosa en su totalidad, la entidad financiera “cuenta con un plazo de siete días hábiles para regularizar su base de datos” y notificar a la Superintendencia. Antes, este proceso podía extenderse por meses, retrasando la posibilidad de acceder a nuevos créditos.

Según la SBS, este cambio permitirá que, para el viernes 15 de agosto, decenas de personas ya “aparezcan sin la calificación negativa que tenían”, según informa Infobae.

¿QUÉ NORMA RESPALDA ESTE CAMBIO?

La medida está sustentada en la Resolución SBS N° 02531-2025, que aprueba los “lineamientos para la rectificación y regularización de información en la central de riesgos”.

El documento establece el uso del Reporte de Rectificaciones y Regularizaciones del Reporte Crediticio de Deudores (RRCD), mediante el cual las entidades deben informar los cambios y la Superintendencia consolidará la información en un reporte oficial que complementa y actualiza la base de datos crediticia.

¿CÓMO FUNCIONA LA RECTIFICACIÓN DE ERRORES?

Si una persona presenta un reclamo por información incorrecta y este es aceptado, la empresa tiene un plazo máximo de “siete días hábiles para corregir su base de datos” y comunicar la modificación a la SBS. Esto aplica para fallos relacionados con “tipo de crédito, saldo, clasificación del deudor o número de días de mora” y para errores en la identificación del cliente.

¿QUÉ PASA CUANDO SE REGULARIZA UNA DEUDA MOROSA?

En el caso de pagos que dejan al deudor al día, la entidad también dispone de “siete días hábiles para regularizar su base de datos” y reportarlo. Con esto, en el siguiente consolidado de la SBS, el usuario aparecerá con una calificación positiva, dejando atrás la etiqueta de morosidad que dificultaba el acceso a financiamiento.