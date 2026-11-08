Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese sentido, tras el inicio de noviembre 2026, una buena noticia ha llamado la atención de los amantes de la ficción, el misterio y el romance: la expansión de la saga ‘Crepúsculo’ con una producción que contará con varias temporadas. Ante este anuncio, los fanáticos se mantienen a la expectativa por conocer la fecha de estreno y los detalles sobre la participación de Edward Cullen y otros personajes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA SERIE BASADA EN EL ÚLTIMO LIBRO DE LA SAGA ‘CREPÚSCULO’?

De acuerdo con el medio especializado What’s on Netflix, la plataforma de streaming prepara una serie animada basada en ‘Sol de medianoche’, la novela de Stephenie Meyer que relata los acontecimientos de ‘Crepúsculo’ desde la perspectiva de Edward Cullen. Por su parte, Kevin Beggs, presidente de Lionsgate Television, confirmó que el proyecto contempla el desarrollo de dos temporadas para alegría del público, con las que se busca ampliar el universo de la saga vampírica.

#Crepusculo #SolDeMedianoche #Estrenos #Netflix ♬ sonido original - Camila 📚📼 @lasaladecamila TENEMOS ACTUALIZACIÓN 🚨 ¡Netflix apostaría por DOS TEMPORADAS de Sol de Medianoche! Crepúsculo regresa con toda pero además se estaría conversando acerca de la expansión del mundo de Twilight a un nivel cinematográfico 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️ Yo sé que hoy la noticia es la precuela de Stranger Things, pero hoy nos ilusionaron porque desde hace años NECESITAMOS una precuela de Twilight. La Sobrepensadera de Edward Cullen aún está confirmada, y llegará el día en que por fin disfrutemos su estreno. #Twilight

Así, esta apuesta, poco habitual para una producción de este tipo, reflejaría la confianza de Netflix en la franquicia. No obstante, aún no se ha confirmado si la segunda temporada continuará adaptando ‘Sol de medianoche’ o abordará otras novelas de Meyer, conforme comparte OkDiario. “Se trata de un encargo de dos temporadas de animación para adultos en Netflix. Stephenie y su equipo están muy involucrados; de hecho, dirigen el proceso junto a nosotros en Netflix”, dijo Beggs.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO DE ‘THE BODY’ EN NETFLIX?

Una de las series más esperadas por los amantes del terror juvenil y el suspenso es ‘The Body’, cuyo estreno está programada para este miércoles 11 de noviembre en Netflix. Esta producción estadounidense, dirigida por Quinn Shephard, Kevin Phillips y Gina Gammell, contará con ocho episodios en los que promete combinar el miedo con el fanatismo religioso. Pues, la trama sigue a las integrantes de las Lions, un equipo de baile de una escuela católica, cuyas vidas cambian inesperadamente después de participar en una ceremonia de iniciación durante la celebración de Halloween.

A partir de entonces, comienzan a experimentar una serie de sucesos inquietantes y escalofriantes. En tanto, las capitanas Anya Butler y Elise Zakaria organizan un ritual para Grace Franklin, una nueva integrante del equipo, que incluye el consumo de drogas y una invocación religiosa. Tras la ceremonia, las estudiantes comienzan a tener visiones y ver fenómenos inexplicables que despiertan el temor en el pueblo. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, salen a la luz secretos que podrían estar relacionados con la desaparición de Grace, conforme comparte Sensacine.