Por Redacción EC

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese sentido, tras el inicio de noviembre 2026, una buena noticia ha llamado la atención de los amantes de la ficción, el misterio y el romance: la expansión de la saga ‘Crepúsculo’ con una producción que contará con varias temporadas. Ante este anuncio, los fanáticos se mantienen a la expectativa por conocer la fecha de estreno y los detalles sobre la participación de Edward Cullen y otros personajes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

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