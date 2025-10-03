Se aproxima uno de los eventos más esperados del año por los amantes de la astronomía: la Noche Internacional de Observación de la Luna 2025. Este acontecimiento, liderado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), promete ser un encuentro astronómico que permitirá descubrir la importancia de la ciencia y la exploración espacial. De esta manera, los internautas se cuestionan acerca de los detalles que podrán apreciarse, así como sobre las recomendaciones para este importante evento mundial. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO ES LA NOCHE INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN DE LA LUNA 2025?

A través de sus plataformas oficiales, la NASA anunció la Noche Internacional de Observación de la Luna 2025 que se llevará a cabo este sábado 4 de octubre a partir de las 8 p. m. EDT / 5 p. m. PDT en diversas partes del mundo. Durante ese día, los fanáticos de la astronomía, la luna y los astros podrán aprender, observar y apreciar la conexión entre el satélite natural y la Tierra. Así, esta iniciativa tiene como propósito despertar el interés ciudadano por la ciencia lunar y la exploración espacial, así como resaltar los vínculos culturales y personales que la humanidad mantiene con la Luna durante muchos años.

T-minus 9 days until International #ObserveTheMoon Night! 🌔👀



Find hands-on activities, creative observation ideas, local events, and an interactive Moon Map with lunar points of interest to peep - all in this week's NASA EXPRESS newsletter.



Read here: https://t.co/WjdBoNSY3D pic.twitter.com/oaBc8Td2oQ — Learn With NASA (@LearnWithNASA) September 25, 2025

Asimismo, para poder formar de este importante acontecimiento, la NASA puso a disposición del público en general su plataforma oficial (LINK) a fin de que se registren a través de un formulario. Es decir, preguntarán si alguna vez han formado parte de alguna observación lunar y cómo se enteraron de la actividad. Tras ello, se tendrá que completar con datos de ubicación, como ciudad, estado, país y código postal. Es importante mencionar que, al participar de alguna actividad o realizar un evento asociado a estas fechas astronómicas, la agencia espacial brindará un certificado digital para sus participantes que se podrá descargar mediante un PDF.

¿CÓMO PARTICIPAR DE LA OBSERVACIÓN DE LA LUNA, SEGÚN LA NASA?

A pocas horas de la Noche Internacional de Observación de la Luna 2025, la NASA brindó una serie de recomendaciones con el objetivo de que los amantes de la astronomía puedan apreciar y aprovechar al máximo la observación del satélite natural. Por consiguiente, a continuación, te compartimos estas sugerencias para que disfrutes plenamente del evento: