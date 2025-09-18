A nivel nacional, el uso de medios de transporte sostenibles y considerados como seguros, viene promoviéndose por parte de importantes entidades peruanas. En ese sentido, hoy llama la atención la iniciativa a partir de la cual los trabajadores del sector público, pueden terminar accediendo a jornadas laborales libres e incluso remuneradas, pero solamente si cumplen con requisito tan básico como normado desde mediados de 2020.

ACCEDE A UN DÍA LIBRE REMUNERADO COMO TRABAJADOR DEL SECTOR PÚBLICO PERUANO SI CUMPLES CON ESTE ÚNICO REQUISITO

Han transcurrido 6 años ya desde que se publicara la "Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible", y en ese sentido, hoy llama la atención lo detallado mediante artículo puntual de reglamento donde quedan establecidos los lineamientos para el otorgamiento de beneficio a trabajadores del sector público.

A través de normativa vigente y reglamentada desde mediados de 2020, los empleadores tanto estatales como privados, quedan facultados para otorgar hasta una "jornada laboral libre remunerada por cada sesenta veces que certifiquen haber asistido al centro de labores en bicicleta“.

En ese sentido, el abogado laboralista, César Puntriano Rosas, y mediante El Peruano, hace hincapié en que la Ley N° 30936, dispone dicho beneficio a modo de incentivo que logre fomentar el uso del destacado medio de transporte sostenible, y así terminar agilizando los propios desplazamientos hacia los centros laborales donde trabaja el personal favorecido.

LOS 12 BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE GOZARÁN LOS TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD CAS

Han pasado 17 años desde la creación de dicha modalidad que actualmente cuenta con 348 mil 750 funcionarios laborando en municipalidades, Gobierno Central, entre otras instituciones estatales, y desde esas vitrinas, pasarán a verse favorecidos mediante el goce de privilegios que pretenden abordar la “discriminación remunerativa”, por ejemplo.

Así lo expresa el Congreso de la República a través de nota de prensa donde da a conocer los detalles entorno a aprobación de dictamen que propone otorgar derechos adicionales a los trabajadores bajo el régimen CAS del Decreto Legislativo N° 157, y entre los cuales figuran los siguientes 12 beneficios estipulados en la Ley del Servicio Social:

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)

Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad

Bonificación por escolaridad

Asignación por 25 y 30 años de servicio

Subsidios por fallecimiento y sepelio

Bonos de productividad

Contrato indeterminado

Los 12 nuevos beneficios sociales que ahora tendrán los trabajadores CAS tras aprobación de dictamen por parte del Congreso. (Fuente: El Peruano)

Acceso al Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo

Contrato indeterminado para el personal comprendido en los Decretos de Urgencia 034-2021 y 083-2021

Homologación de remuneraciones

Asignación familiar

Lactancia materna pre y posnatal de 45 días

En relación a cada uno de los 12 beneficios básicos sociales con los cuales no contaban los trabajadores peruanos regulados bajo la modalidad CAS, y empezarán a recibir de manera oficial tras aprobación de dictamen legislativo, el Congreso comparte los siguientes datos e información detallada al respecto:

La propuesta implica modificar los literales E y N del Decreto Legislativo N° 1057 con la finalidad de otorgarles estos beneficios de la Ley Servir - CAS:

- Un aguinaldo por Fiestas Patrias (Equivalente a una remuneración mensual)

- Un aguinaldo por Navidad (Equivalente a una remuneración mensual)

- Una CTS (Equivalente a una remuneración mensual)