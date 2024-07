Erick Delgado en desacuerdo con que Cantuarias compre Cristal y recuerda cuando salió del club: “Me botó como un perro”

Felipe Cantuarias se presentó en un programa digital y mostró su interés en comprar Sporting Cristal debido a las diferentes situaciones que atraviesa el club, ya sea por la falta de contratación de jugadores de jerarquía y el conflicto de interés con la agencia AGREF, parte de Innova Sports. De hecho, ha generado una gran expectativa en la hinchada celeste, pero no para Erick Delgado que lo criticó por sus declaraciones. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ERICK DELGADO SOBRE EL POSIBLE RETORNO DE FELIPE CANTUARIAS?

Tras escuchar las opiniones de Felipe Cantuarias y mostrar su intención en regresar, siempre y cuando haya una convocatoria, Erick Delgado no dejó pasar la oportunidad para referirse en el espacio de YouTube ‘Erick y Gonzalo’ y tocar el tema. El exarquero celeste criticó la posición del presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y lo calificó como “oportunista”.

“Ahora sale y critica ‘Cristal no cuida a sus ídolos’. ¡Ah! Eres oportunista. Cuando yo estaba ahí, ahí no. No solo me botó como un perro, sino que me dio unas explicaciones tontas. Y ahora sale a hablar como si fuera hincha acérrimo de Cristal, habría que ir para atrás, a ver si es hincha de Cristal, o por lo menos más que yo. Son tonterías. No tiene nada que ver que salga uno a decir que el club, la institución… eso es oportunismo. Todos debemos empujar para que sea campeón porque al técnico nuevo no le van a perdonar nada que no sea campeón”, manifestó.

“Hay que ser un tarado para pensar que él (Cantuarias) es el mejor presidente. A mí no me dan ni un sol, a Raffo lo conozco de hola y chau. Pero no soy oportunista para salir a chancar cuando alguien está caído. No soy así, no soy cag… como otros”, añadió.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA POSIBLE COMPRA DE FELIPE CANTUARIAS A SPORTING CRISTAL?

Felipe Cantuarias se presentó en el programa ‘Mano a mano’ que se transmite mediante YouTube para referirse a múltiples temas ligados al fútbol peruano, sobre todo a Sporting Cristal, donde fue directivo entre los años 2011 y 2013. El abogado fue consultado si retornaría al club rimense ya que últimamente a nivel dirigencial con el ingreso de Joel Raffo e Innova Sports se han visto perjudicados en varias situaciones.

“¿Estaría interesado en comprar Sporting Cristal? Sí. Ahora sí puedo. Yo no podía porque tenía un cargo FIFA, pero ahora sí. Por supuesto que participaría, de hecho hay inversionistas extranjeros que también quisieran entrar a esta propuesta”, dijo al inicio.

Asimismo, el expresidente del equipo cervecero no dudo en opinar sobre los interesados en comprar al club durante el 2019, entre los que estaban Raffo y Federico Cúneo. “Conozco el caso y no se lo habían dado en primera instancia. Creo que ahí fue un grave error porque era la propuesta menos vinculada a Sporting Cristal. Es la oportunidad para Innova y Joel Raffo de demostrar que fue lo correcto, pero mientras siga el conflicto de intereses, no hay forma que puedan convencer al hincha”, sostuvo.