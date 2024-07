Uno de los últimos programas de “Enfocados”, podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, tuvo como invitado a André Carrillo, quien compartió varias anécdotas de su carrera profesional, las cuales muchas de ellas se convirtieron en polémica en las redes sociales. Por ejemplo, el popular ‘Culebra’ llegó a mencionar que la ‘Foquita’ habría golpeado con un periódico a un periodista que habló mal de él en su momento. Debido a que el extremo nacional solo llegó a mencionar las iniciales “CG”, los cibernautas rápidamente especularon que se trataba de Coki Gonzáles.

Este tema fue punto de conversación en el show de YouTube “Ouke”, donde se opinó sobre la veracidad de la historia. En esta línea, el exfutbolista Erick Delgado, que estuvo de invitado en el programa, compartió cuál hubiese sido su reacción si hubiera estado en el lugar del periodista. A continuación, te contamos todos los detalles sobre el incidente.

¿CÓMO FUE EL INCIDENTE PROTAGONIZADO POR JEFFERSON FARFÁN Y COKI GONZÁLES, SEGÚN ANDRÉ CARRILLO?

De acuerdo con el futbolista del Al-Qadisiyah, Coki Gonzales fue presuntamente golpeado con un periódico en reiteradas oportunidades por Jefferson Farfán una vez arriba del avión que transportaba a la selección peruana a Chile para disputar la Copa América 2015.

“El hombre estaba sentadito en el asiento 11C, el negro le dio ‘¡Praaa!’ en la cara. Uno. La vuelta, ‘¡Praaa!’. Tú crees que dijo algo? ‘Callao, Chim-Pum’”, dijo André Carrillo recordando dicha anécdota. La ‘Foquita’ sin desmentirlo, afirmó lo siguiente: “Lo que pasa es que, tú sabes que cuando hacen sufrir a la viejita, tú te vas para el otro lado, ya no piensas”.

Con respecto al careo entre ambos, Jefferson Farfán manifestó que “había que ordenar esa situación con el hombre directo, ‘face to face’”, recordando que luego de ello, Coki Gonzáles no volvió a criticarlo de la manera que llegó a incomodar a su mamá Charo.

¿CUÁL FUE LA VERSIÓN DE COKI GONZÁLES RESPECTO A LOS ‘PERIODICAZOS’ QUE RECIBIÓ DE JEFFERSON FARFÁN?

De acuerdo con el comunicador, Farfán y Carrillo revelaron muchas mentiras relacionadas a los presuntos golpes, pero aseguró que recibió varios insultos hacia su madre y hasta le llegaron a mover sus audífonos con un periódico enrollado.

“Jefferson grita ‘pueden subir soplones al avión’ y yo escuché clarito porque estaba con los audífonos apagados, pero me hice el que no escuché”, narraba Gonzales, quien luego explicó que cuando estaba en el pasillo de la aeronave, el jugador empezó a molestarlo tratando de mover sus audífonos con un periódico.

En este contexto, Coki comentó cuál fue su reacción: Yo le dije: ‘Jefferson, yo estoy de visita, tú estas de local. Yo estoy solo, tú estas con todos’. A lo que te comenzaste a parar y con el periódico en mi cara, lo pusiste en mi cara. No mientas que hubo un golpe, porque yo lo bajé. Luego, te pusiste frente mío y me mentaste la madre diversas veces. Lo único que yo te dije: ‘Yo estoy de visita y tú de local’. Ese día yo perdí mi orgullo y tuve que aguantar por mi trabajo. Me la tragué completita”.

¿QUÉ DIJO ERICK DELGADO SOBRE LA PELEA ENTRE JEFFERSON FARFÁN Y COKI GONZALES?

En diálogo con los conductores de “Ouke”, Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, el exguardameta comentó que la historia de la pelea entre Jefferson Farfán y Coki Gonzales le parecía extraña. No obstante, indicó que si él hubiera sido el periodista, no se aguantaba y reaccionaba ante el gesto de la ‘Foquita’. “A mí me meten 3 periodicazos y yo me pongo como un loco, por supuesto”, dijo en un inicio.

En este sentido, Orozco defendió a Gonzales al señalar que estaba solo en un avión con todos los jugadores de la selección peruana. Sin embargo, este argumento no sería válido para el exarquero, quien aseguraba que de todas maneras reaccionaría.

“Yo soy de barrio también. Yo me voy a barrio ajeno y me meten una patada del equipo contrario, igual me peleo, después sabremos cómo termina eso. (...) Eso de que tú estás de local y yo de visita. Oe rompo todo y después converso y digo: ‘¿Sabe qué? Disculpe, me saqué, me salí de mi casilla”, sostuvo.

Por otro lado, el retirado portero indicó que no cree mucho en la versión de Gonzales, pues considera que posiblemente sí reaccionó. “Sí, le creo a André (Carrillo) que él vio, yo vi y la situación fue así. Después que salgas a decir otra versión, es válido”, señaló.