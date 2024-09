El pasado miércoles, Universitario de Deportes goleó a Sport Boys por la fecha 11 el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. El duelo que se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Ate albergó a miles de hinchas cremas que presenciaron el doblete de Alex Valera y Martín Pérez Guedes para posicionar a la ‘U’ como único puntero en la tabla de posiciones con 24 puntos, detrás le sigue Alianza Lima con 23 unidades y Sporting Cristal con 22 puntos.

El equipo de Fabian Bustos ahora se alista para enfrentar en la siguiente fecha a Unión Comercio, equipo que pelea el descenso en el torneo, y consolidar su liderato ya que jugando de local ha demostrado ser un grupo muy sólido, por lo que los aficionados cremas mantienen la ilusión de conseguir el bicampeonato en el año de su centenario. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ERICK OSORES SOBRE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN EL TORNEO CLAUSURA 2024?

Tras golear 3-0 a Sport Boys el pasado miércoles en el Estado Monumental de la ‘U’, el conjunto crema viene demostrando cada fecha lo fuerte que son en cada duelo, más aún cuando les corresponde jugar de local. Ante ello, el periodista deportivo Erick Osores se pronunció respecto al presente de Universitario durante esta etapa del campeonato peruano. El conductor de televisión resaltó la garra crema del equipo y el apoyo de su gente, por lo que ve imposible que algún club pueda pasarlo basado en su experiencia como periodista desde hace varios años.

Erick Osores se pronunció respecto al presente de Universitario durante esta etapa del campeonato peruano.

“Desde que hago periodismo en 1993, eso lo tengo como una lección aprendida, agarran la viada y difícilmente alguien lo ha pasado por encima. Cuando empiezan a ganar, Universitario te toma el primer lugar y te meten pueblo, prensa, gente, te llenan la cancha, juegan con actitud al máximo. Ganan partidos que no merecen, ganan partidos por huevos, por juego. Están más habituados a pelear más arriba, incluso un peldaño más de Cristal y dos arriba de Alianza. Es lo que yo he vivido”, dijo para su programa ‘Erick y Gonzalo’ que se transmite en YouTube.

¿QUÉ OPINÓ JUAN CARLOS OBLITAS SOBRE LA ‘GARRA CREMA’?

Juan Carlos Oblitas se presentó en un conversatorio de jugadores emblemáticos de Universitario de Deportes en la Universidad de Lima, donde estuvo hablando sobre su paso por el club crema y lo especial que es para él la ‘Garra Crema’. El exseleccionado mencionó con mucho entusiasmo la importancia de la hinchada en los partidos y la superioridad de la ‘U’ a lo largo de estos años.

“La ‘Garra Crema’ es especial porque tú puedes ir perdiendo y poder estar muy mal y la hinchada estaba ahí y eso te levantaba. Yo por ejemplo soy muy contrario a eso de que cuando gana la U es solamente por la garra, no, la garra es intrínseca para la U gane o pierda, la garra está ahí. Si tú ganas es porque eres mejor que el otro equipo y no solamente por la garra ya que es un plus más y eso es lo que ha hecho la grandeza de Universitario, viene de ahí”, dijo el exdelantero.

CRONOGRAMA COMPLETO DE UNIVERSITARIO EN EL TORNEO CLAUSURA 2024

Fecha 12

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano

Melgar vs. Atlético Grau

UTC vs. Carlos Mannucci

Sport Huancayo vs. Los Chankas

Universitario vs. Unión Comercio

vs. Unión Comercio Cusco FC vs. Sporting Cristal

César Vallejo vs. ADT

Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos

Sport Boys vs. Alianza Lima

Fecha 13

Cienciano vs. Cusco FC

ADT vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Universitario

Sporting Cristal vs. César Vallejo

Alianza Lima vs. Melgar

Atlético Grau vs. UTC

Carlos Mannucci vs. Sport Huancayo

Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso

Unión Comercio vs. Sport Boys

Fecha 14

Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso vs. Carlos Mannucci

UTC vs. Alianza Lima

Sport Huancayo vs. Atlético Grau

Universitario vs. ADT

vs. ADT Cusco FC vs. Los Chankas

César Vallejo vs. Cienciano

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Sport Boys vs. Melgar

Fecha 15

Cienciano vs. Alianza Atlético

Melgar vs. UTC

ADT vs. Unión Comercio

Sporting Cristal vs. Universitario

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

Carlos Mannucci vs. Cusco FC

Los Chankas vs. César Vallejo

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

Fecha 16

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Comerciantes Unidos vs. ADT

Unión Comercio vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Melgar

Universitario vs. Cienciano

vs. Cienciano Cusco FC vs. Atlético Grau

César Vallejo vs. Carlos Mannucci

Alianza Atlético vs. Los Chankas

Sport Boys vs. UTC

Fecha 17