El último domingo se celebró el Día del Padre 2024. Como cada año, fue una fecha especial que permitió rendirle homenaje a los papás. En este contexto, Erick Osores, quien reapareció en América Televisión recientemente, tras haberse tomado una pausa debido a sufrir una enfermedad, recibió un emotivo mensaje de parte de su hijo por esta celebración. A continuación, te contamos qué le dijo exactamente al reconocido periodista.

El hijo de Osores utilizó su cuenta de Instagram para hacerle una emotiva dedicatoria a Erick. Dicho mensaje conmovió a los seguidores del comunicador especializado en temas deportivos.

“Viejo, puede que no hayas estado ahí todos los Días del Padre o en mis cumpleaños, pero igual te agradezco por todo el amor y cariño que me has dado. Te amo, Papá. Con cariño, tu hijo favorito. (No me vuelvas a botar de la casa)”, dice la publicación del hijo de Osores en Instagram.

Cómo reaccionó Erick Osores

Erick, por su parte, también se mostró muy emocionado y publicó una fotografía junto a sus dos hijos con la siguiente frase: “Lo mejor que me pasó en la vida. ¡Feliz Día, Papás!”.

Erick Osores: ¿Qué dijo a su regreso a la tv tras varios meses de ausencia por grave enfermedad?

Erick Osores se presentó el último viernes 14 de junio en el programa “El rincón del hincha” de América TV para la previa del partido de la selección peruana frente a El Salvador que sirve como preparación para llegar de buena manera a la Copa América 2024. Su presencia en el set conmovió a sus compañeros que no dudaron en realizarle un video de bienvenida recopilando los mejores momentos más divertidos y significativos en su trayectoria como comunicador. Ante ello, el comentarista deportivo decidió pronunciarse al respecto.

“(...) Ante todo, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de un partido más de Perú. Es difícil lo que estamos pasando porque la gente ha perdido un poco de fe. La gente perdió la ilusión... La Copa América suele ser para la selección peruana un torneo de motivación; sin embargo, ahora el hincha está desconfiando. Lo que toca ahora es confiar y, por lo menos, ponerse del otro lado y saber que va a ser complicado. No hay que perder de vista esa condición”, dijo al inicio.

Tras ello, Óscar del Portal tomó la palabra y aprovechó para demostrar su alegría debido a la presencia de su amigo y compañero Erick Osores en la conducción del programa. “Venía un poco bajoneado por la selección, pero verte aquí me llena de entusiasmo, alegría y satisfacción. La verdad que América Televisión y América Deportes no es lo mismo sin ti. El que no se había dado cuenta, hoy ya se dio”, sostuvo

El conductor deportivo solo tuvo palabras de agradecimiento a las personas que lo acompañaron en todo este difícil proceso. “Yo quiero aprovechar para agradecerle a la señal porque se ha portado extraordinariamente bien conmigo en este tiempo. Les agradezco a todas las personas que me han sostenido en este tiempo”, mencionó el periodista.