¿Qué errores se cometen al usar condón? 3 de los más comunes con este método anticonceptivo

Si es que una mujer no puede tomar pastillas anticonceptivas para prevenir un embarazo, es el hombre quien se cuida mediante un preservativo o si este tiene parejas esporádicas para sus encuentros íntimos, lo que nunca debe dejar de hacer es usar un condón, pues no solo evita que se convierta próximamente en padre, sino que el método anticonceptivo aleja el contagio de una enfermedad de transmisión sexual.

Este debe ser usado desde antes de iniciar la penetración pues “durante la fase de excitación se produce una secreción lubricante uretral proveniente de las glándulas de Cooper (“liquido pre seminal”), este puede ya contener espermatozoides capaces de fertilizar. Lo que hace que sea 100% fiable es el saber utilizarlo: forma correcta de colocación, usar el tipo adecuado según el tamaño del pene, cuidar el dejar un espacio sin aire en la punta para contener el semen, etc”, explicó Alfonso del Castillo Mory, Urólogo de la Clínica Anglo Americana.

Si bien el condón es el método anticonceptivo más conocido y empleado por varones, muchos de ellos incurren en errores que ponen en riesgo su salud. ¿Cuáles son? Aquí te los detallamos.

1. Lavar condones para reutilizarlos



Aunque parezca algo improbable, esto se ha vuelto muy común y un grave problema de salubridad por lo que las autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron sobre los riesgos de esta práctica.



"Lo decimos porque las personas lo hacen: no laven o reutilicen condones. Usen uno nuevo para cada relación sexual", se puede leer en la cuenta oficial en Twitter de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



El usar un condón más de una vez o reutilizarlo lo único que hace es disminuir su efecto protector al provocar que se rompa, se resbale o tenga fugas.



2. Usar uno que ya venció



Así como no puedes consumir determinados alimentos luego de pasar la fecha de vencimiento, tampoco es recomendable que utilices un condón caducado, ¿por qué? La respuesta es muy siempre: pierde resistencia y flexibilidad.



Al estar elaborados a partir de látex y ser guardados por mucho tiempo en la billetera o guantera del carro, se exponen a altas temperaturas o roces excesivos lo que aumenta el porcentaje de rotura: el látex se deteriora poco a poco, se seca el lubricante y el material ya no está preparado para soportar de la misma forma la fricción de un encuentro sexual.

Esto puede ocasionar un mayor peligro de transmisión de una ETS o anular la protección propia del preservativo contra el embarazo, ya que si se rompe habrá contacto de los fluidos corporales. Además, el hecho de que el material se haya debilitado puede provocar incomodidad, irritaciones o sarpullidos en la zona genital tanto a hombres como a mujeres.

3. Utilizar doble preservativo



Hay que saber, contra lo que muchos plantean, que usar doble condón puede ser peor que utilizar uno solo para fines de protección, ya que el roce de ambas superficies puede ocasionar su ruptura.



“La mejor forma de evaluar la calidad de un condón, para tener seguridad, es no inflarlo ni llenarlo con agua, sino el asegurarse que el empaque esté integro, no dañado, no se debe guardar doblado ni arrugado, de preferencia en un lugar fresco y seco, revisar la fecha de expiración, no abrirlo con dientes, objetos cortantes o punzantes, palpar y verificar que no esté seco o pegajoso y, por último, recordar que debe ser utilizado con lubricantes si estos son a base de agua y no oleosos, ya que podrían dañar su estructura”, agregó el especialista.