En distintos puntos del mundo existen puertos que funcionan como verdaderos motores económicos debido al enorme volumen de mercancías que reciben y envían cada año. En América Latina, uno de ellos acaba de marcar un nuevo hito tras registrar la mayor cifra de carga movilizada en toda su historia, consolidando así su posición como el complejo portuario más grande e importante de Sudamérica. El crecimiento de las exportaciones, el aumento del comercio internacional y la fuerte demanda de mercados asiáticos impulsaron este resultado récord. Ahora, las autoridades buscan dar un paso aún más ambicioso con un proyecto de expansión que aumentará considerablemente el tamaño de su infraestructura terrestre. Conoce cuál es el puerto que busca crecer casi un 60% y por qué su desarrollo es clave para el comercio mundial.

¿CUÁL ES EL PUERTO MÁS GRANDE DE SUDAMÉRICA?

El Puerto de Santos, ubicado en Brasil, es considerado el complejo portuario más importante y grande de Sudamérica. Su relevancia se debe al enorme volumen de mercancías que pasan diariamente por sus terminales, conectando la producción brasileña con mercados de distintas partes del mundo.

Durante 2025 alcanzó un récord histórico al movilizar 186,4 millones de toneladas de carga, la cifra más alta registrada desde que inició operaciones. Este resultado consolidó aún más su posición como uno de los principales centros logísticos de América Latina.

Puerto de Santos, ubicado en Brasil. | Foto: Estudio58

¿POR QUÉ EL PUERTO DE SANTOS QUIERE AMPLIAR SU ESTRUCTURA?

El crecimiento constante de las operaciones llevó a las autoridades brasileñas a impulsar una ampliación de gran escala. El objetivo es preparar al puerto para una demanda todavía mayor durante los próximos años y garantizar más espacio para nuevas actividades logísticas.

La expansión contempla un incremento cercano al 56% en el área terrestre del complejo. De esta manera, la superficie pasará de 9,3 millones a 14,5 millones de metros cuadrados.

A comienzos de 2026, el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil confirmó la incorporación de 4,8 millones de metros cuadrados adicionales para fortalecer las operaciones del puerto, según informa Diario Uno.

Puerto de Santos, ubicado en Brasil. | Foto: Asociacion Peruana de Agentes Maritimos

¿QUÉ FACTORES IMPULSARON SU CRECIMIENTO?

El avance del Puerto de Santos está relacionado con varios cambios en la economía internacional y el comercio marítimo. Entre los principales factores destacan:

El incremento del comercio exterior brasileño.

La expansión del agronegocio.

El aumento de exportaciones hacia Asia.

La importancia de China como principal comprador de productos brasileños.

Gracias a este escenario, el puerto recibió un mayor movimiento de barcos y contenedores, fortaleciendo su importancia dentro del comercio marítimo mundial.

Puerto de Santos, ubicado en Brasil. | Foto: Portal Portuario

¿CUÁLES SON LOS PUERTOS CON MÁS TRÁFICO EN EL MUNDO?

El comercio marítimo moviliza cerca del 80% del intercambio global y los puertos más activos del planeta se miden por la cantidad de contenedores TEU que procesan cada año.

Asia domina ampliamente este ranking mundial, especialmente China, que concentra más del 40% del tráfico global de contenedores. El puerto de Shanghái lidera la lista tras superar los 51 millones de TEU en 2024, seguido por Singapur y otros complejos chinos como Shenzhen y Ningbo-Zhoushan.

Fuera de Asia, Rotterdam destaca en Europa, mientras que Los Ángeles y Long Beach son los principales puertos de América, según informa Xataka.

VÍDEO RECOMENDADO: