¿Es mejor dormir desnudo? Un especialista explica cómo influye la temperatura en el descanso | Foto: Pexels
¿Es mejor dormir desnudo? Un especialista explica cómo influye la temperatura en el descanso | Foto: Pexels
Por José Templo

Dormir bien es fundamental para la salud, pero conseguir un descanso reparador depende de diversos factores que van más allá de permanecer varias horas en la cama. La temperatura del dormitorio, la ropa utilizada durante la noche, la iluminación y los elementos que acompañan el sueño pueden influir en cómo se siente una persona al despertar. En esta línea, el neurólogo y especialista en medicina del sueño Pablo Ferrero explicó qué condiciones ayudan a mejorar el descanso y por qué regular la temperatura corporal resulta importante. Entre sus recomendaciones, destacó la posibilidad de dormir sin ropa, siempre que las condiciones lo permitan, además de mantener un ambiente fresco y utilizar sábanas apropiadas. A continuación, te contamos qué hábitos aconseja el especialista para dormir mejor y cómo influyen en la calidad del sueño.

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