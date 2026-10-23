Dormir bien es fundamental para la salud, pero conseguir un descanso reparador depende de diversos factores que van más allá de permanecer varias horas en la cama. La temperatura del dormitorio, la ropa utilizada durante la noche, la iluminación y los elementos que acompañan el sueño pueden influir en cómo se siente una persona al despertar. En esta línea, el neurólogo y especialista en medicina del sueño Pablo Ferrero explicó qué condiciones ayudan a mejorar el descanso y por qué regular la temperatura corporal resulta importante. Entre sus recomendaciones, destacó la posibilidad de dormir sin ropa, siempre que las condiciones lo permitan, además de mantener un ambiente fresco y utilizar sábanas apropiadas. A continuación, te contamos qué hábitos aconseja el especialista para dormir mejor y cómo influyen en la calidad del sueño.

¿ES MEJOR DORMIR DESNUDO PARA DESCANSAR ADECUADAMENTE?

La elección de la ropa para dormir puede influir en la capacidad del organismo para regular su temperatura mientras descansa. Según Pablo Ferrero, prescindir de las prendas durante la noche puede facilitar este proceso, siempre que las circunstancias personales lo permitan.

El especialista recomienda dormir sin ropa para favorecer la termorregulación, es decir, el mecanismo mediante el cual el cuerpo mantiene una temperatura adecuada. Esta sugerencia forma parte de un conjunto de medidas orientadas a crear condiciones favorables para conseguir un sueño reparador.

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¿QUÉ CONDICIONES DEBES TENER EN CUENTA EN TU DORMITORIO?

El especialista recomienda mantener el dormitorio a una temperatura fresca, idealmente entre los 19 y 21 grados, y procurar oscuridad total para favorecer un sueño reparador.

También aconseja probar los colchones durante 15 o 20 minutos antes de comprarlos, comprobando que respeten la curvatura natural de la columna y permitan acomodar adecuadamente los hombros y la pelvis. Los colchones de resortes favorecen la ventilación corporal, aunque ambas alternativas pueden resultar adecuadas.

En cuanto a las almohadas, Ferrero recomienda diseños anatómicos con dos alturas para sostener el cuello y acomodar la cabeza.

Asimismo, aconseja elegir sábanas frescas, preferentemente elaboradas con fibras naturales, como algodón o bambú. Estos materiales pueden contribuir a que la cama resulte más confortable durante las horas de descanso.

(Fuente: iStock)

¿CUÁNTAS HORAS SE DEBE DORMIR Y CUÁNTO DEBE DURAR UNA SIESTA?

El especialista señala que los adultos deberían descansar entre siete y ocho horas cada noche. También advierte que las siestas extensas no son una solución apropiada para recuperar el sueño perdido durante los días laborales.

“Si vos estás haciendo la siesta el fin de semana porque tuviste 5 días de poco sueño, claramente esa no es la forma de solucionarlo”, sostuvo.

En cuanto a las pausas durante el día, Ferrero mencionó que la duración recomendada es de 26 minutos, una referencia que atribuyó a la NASA, según recoge La Nación.

¿QUÉ HÁBITOS AYUDAN A CONCILIAR EL SUEÑO?

Reducir la luz azul: evitar la exposición nocturna a dispositivos electrónicos, pues puede alterar la producción de melatonina.

evitar la exposición nocturna a dispositivos electrónicos, pues puede alterar la producción de melatonina. Disminuir los ruidos: recurrir al ruido blanco, como el de un ventilador, para enmascarar sonidos molestos.

recurrir al ruido blanco, como el de un ventilador, para enmascarar sonidos molestos. Elegir una postura adecuada: dormir boca arriba cuando no existan contraindicaciones de salud. Si se prefiere dormir de lado, la posición izquierda puede ayudar a reducir el reflujo y las molestias digestivas.

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