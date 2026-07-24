En 2026, Lima albergó el Campeonato Especial Pokémon y el Festival de Pokémon GO: Global, lo cual ayudó a consolidarse como una de las sedes elegidas para eventos oficiales de la franquicia en América Latina. En ese sentido, en los últimos días, miles de fanáticos de este popular videojuego recibieron una buena noticia: la llegada del Pokémon Special Event a la capital en el 2027. Así, esta elección de uno de los eventos de Pokémon más importantes del mundo ayudará a fortalecer la escena competitiva nacional, impulsar el desarrollo de los esports y consolidar a la capital peruana como anfitriona de acontecimientos internacionales de primer nivel. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.
A través de sus plataformas oficiales, Pokémon anunció que Lima será sede del Pokémon Special Event 2027, un torneo oficial del Pokémon Championship Series que reunirá a competidores de varios países y otorgará Championship Points para clasificar a campeonatos internacionales y al Mundial Pokémon. Este importante acontecimiento se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril del 2027 en el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en el distrito de Surco.
Así, mientras se desarrolle el evento, los participantes competirán en torneos de Pokémon Trading Card Game (TCG), los videojuegos oficiales de la franquicia y Pokémon GO, conforme comparte Exitosa. Estos torneos permiten al Perú consolidarse como sede de competencias internacionales de esports y brindan a los jugadores nacionales la oportunidad de enfrentarse en casa a rivales de alto nivel. De esta manera, la capital peruana se suma a ciudades como São Paulo, Buenos Aires, Monterrey, Santiago, Recife y Porto Alegre, consolidándose como parte del circuito competitivo mundial.
A continuación, te presentamos la lista de los “mejores” videojuegos de la historia que consultó el medio Semana, lo cual impactó en niños y adultos, según la inteligencia artificial:
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998): Revolucionó los juegos de aventuras en 3D y es ampliamente considerado un hito en la historia de los videojuegos.
- Super Mario Bros (1985): Pionero en el género de plataformas y uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Introdujo muchas innovaciones en el mundo de los videojuegos, como un diseño de niveles cuidadosamente construido, el concepto de desplazamiento lateral y una jugabilidad fluida y receptiva.
- Tetris (1984): Un juego de puzles atemporal que ha cautivado a generaciones con su simplicidad adictiva.
- The Elder Scrolls V: Skyrim (2011): Un RPG de mundo abierto que ha dejado una marca duradera en la industria de los videojuegos.
- The Last of Us (2013): Elogiado por su narrativa emocional y su impactante diseño de personajes.
- Grand Theft Auto V (2013): Un juego de mundo abierto que ha redefinido los límites del entretenimiento interactivo.