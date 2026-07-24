Por Redacción EC

En 2026, Lima albergó el Campeonato Especial Pokémon y el Festival de Pokémon GO: Global, lo cual ayudó a consolidarse como una de las sedes elegidas para eventos oficiales de la franquicia en América Latina. En ese sentido, en los últimos días, miles de fanáticos de este popular videojuego recibieron una buena noticia: la llegada del Pokémon Special Event a la capital en el 2027. Así, esta elección de uno de los eventos de Pokémon más importantes del mundo ayudará a fortalecer la escena competitiva nacional, impulsar el desarrollo de los esports y consolidar a la capital peruana como anfitriona de acontecimientos internacionales de primer nivel. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.