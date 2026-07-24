En 2026, Lima albergó el Campeonato Especial Pokémon y el Festival de Pokémon GO: Global, lo cual ayudó a consolidarse como una de las sedes elegidas para eventos oficiales de la franquicia en América Latina. En ese sentido, en los últimos días, miles de fanáticos de este popular videojuego recibieron una buena noticia: la llegada del Pokémon Special Event a la capital en el 2027. Así, esta elección de uno de los eventos de Pokémon más importantes del mundo ayudará a fortalecer la escena competitiva nacional, impulsar el desarrollo de los esports y consolidar a la capital peruana como anfitriona de acontecimientos internacionales de primer nivel. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL POKÉMON SPECIAL EVENT EN LIMA?

A través de sus plataformas oficiales, Pokémon anunció que Lima será sede del Pokémon Special Event 2027, un torneo oficial del Pokémon Championship Series que reunirá a competidores de varios países y otorgará Championship Points para clasificar a campeonatos internacionales y al Mundial Pokémon. Este importante acontecimiento se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril del 2027 en el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en el distrito de Surco.

Así, mientras se desarrolle el evento, los participantes competirán en torneos de Pokémon Trading Card Game (TCG), los videojuegos oficiales de la franquicia y Pokémon GO, conforme comparte Exitosa. Estos torneos permiten al Perú consolidarse como sede de competencias internacionales de esports y brindan a los jugadores nacionales la oportunidad de enfrentarse en casa a rivales de alto nivel. De esta manera, la capital peruana se suma a ciudades como São Paulo, Buenos Aires, Monterrey, Santiago, Recife y Porto Alegre, consolidándose como parte del circuito competitivo mundial.

¿CUÁL ES EL MEJOR VIDEOJUEGO, SEGÚN LA IA?

A continuación, te presentamos la lista de los “mejores” videojuegos de la historia que consultó el medio Semana, lo cual impactó en niños y adultos, según la inteligencia artificial: