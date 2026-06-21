La controversia que rodea a Florencia Peña continúa creciendo. Tras ser despedida de LUZU TV por difundir en vivo una información errónea sobre Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, nuevas declaraciones del entorno legal de la artista han puesto el foco en las condiciones de su salida. Mientras el debate sobre la verificación de información sigue vigente y continúa generando repercusiones en los medios argentinos, la actriz evalúa acudir a la vía judicial por considerar que su desvinculación podría no haberse realizado conforme a los procedimientos correspondientes, los cuales habrían incluido ciertos plazos y notificaciones formales. En paralelo, el caso sigue sumando interpretaciones sobre las responsabilidades internas en la producción y la conducción en vivo de contenidos sensibles.

¿FLORENCIA PEÑA EVALÚA UNA DEMANDA POR SU SALIDA DE LUZU TV?

La posibilidad de una demanda se encuentra sobre la mesa. El abogado Fernando Burlando confirmó que la conductora estudia iniciar acciones legales contra Nicolás Occhiato y su señal digital luego de su desvinculación.

Según explicó el letrado, Peña tiene derecho a revisar judicialmente lo ocurrido y decidir si corresponde avanzar con un reclamo. “Lo está analizando. Es su derecho, desde el punto de vista jurídico”, sostuvo el abogado al referirse a la situación de su representada.

¿POR QUÉ LA CONDUCTORA CUESTIONA LA FORMA EN QUE FUE DESPEDIDA?

Uno de los puntos centrales del conflicto es el procedimiento utilizado para finalizar su vínculo con el canal. Burlando afirmó que la decisión fue tomada de manera unilateral y cuestionó la forma en que se ejecutó la medida. “La sacaron volando”, señaló.

Además, sostuvo que, si bien una empresa puede tomar este tipo de decisiones, la notificación debió realizarse con un mes de anticipación y mediante los mecanismos correspondientes. Por ese motivo, considera que la desvinculación podría ser revisada y evaluada desde el punto de vista legal, según informa la plataforma Telesol Diario.

Florencia Peña se disculpa tras difundir información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi. (Foto: Captura de YouTube / "América TV" )

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL ESCÁNDALO QUE DESATÓ LA SALIDA DE FLORENCIA PEÑA?

La polémica comenzó durante una transmisión en vivo cuando Peña comunicó como cierta una versión que circulaba en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi. Minutos después, la información fue desmentida y la propia conductora tuvo que retractarse. Más adelante, explicó que el dato llegó a través de la producción y que ella lo comunicó confiando en la información que recibía en ese momento.

Florencia Peña se disculpa tras difundir información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi. (Foto: Captura de YouTube - LUZU TV / Instagram - @jorge.sole)

¿QUÉ OCURRIÓ CON JORGE MESSI TRAS LA DIFUSIÓN DE LA NOTICIA FALSA?

La familia del padre de Lionel Messi salió rápidamente a aclarar la situación. A través de un comunicado, los allegados desmintieron categóricamente el rumor y precisaron que Jorge Messi se encuentra delicado de salud pero bajo seguimiento médico. En el mismo mensaje solicitaron respeto a la intimidad familiar y reclamaron “responsabilidad, prudencia y humanidad” al momento de informar sobre cuestiones tan delicadas.

El COMUNICADO OFICIAL de la FAMILIA MESSI, con respecto a la situación de salud de Jorge. pic.twitter.com/6mM0qzIgBM — Messismo (@Messismo10) June 18, 2026

¿QUÉ REPERCUSIONES GENERÓ EL CASO EN ARGENTINA?

El episodio provocó reacciones desde distintos sectores. Javier Milei cuestionó duramente la difusión de información sin verificar y calificó el error como un hecho grave. Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino también se pronunció sobre el caso y recordó la importancia de confirmar los datos antes de comunicarlos al público. La entidad sostuvo que “la libertad de expresión y de prensa conllevan el cumplimiento de normas éticas”, independientemente del formato o plataforma donde se ejerza la comunicación.

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