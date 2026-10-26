Por Redacción EC

«Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar». Con estos versos, Antonio Machado (1875-1939) dejó plasmada una reflexión profunda sobre el carácter transitorio de la vida y el cambio constante que acompaña a la existencia humana. El poeta sevillano, figura destacada de la generación del 98, convirtió el paso del tiempo en uno de los ejes centrales de su obra. Sus escritos exploran la memoria, las despedidas y la imposibilidad de volver a experimentar aquello que ya quedó atrás.

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