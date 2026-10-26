«Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar». Con estos versos, Antonio Machado (1875-1939) dejó plasmada una reflexión profunda sobre el carácter transitorio de la vida y el cambio constante que acompaña a la existencia humana. El poeta sevillano, figura destacada de la generación del 98, convirtió el paso del tiempo en uno de los ejes centrales de su obra. Sus escritos exploran la memoria, las despedidas y la imposibilidad de volver a experimentar aquello que ya quedó atrás.

Sin embargo, su mirada no se detiene únicamente en la nostalgia por lo perdido, sino que también reconoce la belleza de las transformaciones y las huellas que cada persona deja en su camino. Más de cien años después, sus versos mantienen vigente una pregunta que atraviesa generaciones: cómo aprender a vivir plenamente cuando sabemos que nada permanece igual para siempre. En esa reflexión, Machado invita a aceptar el cambio como parte inevitable de la vida y a encontrar valor en cada instante que nos toca vivir.

¿Qué significa realmente la frase de Antonio Machado: «Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar»

Los versos de Antonio Machado forman parte del poema XLIV de Proverbios y cantares, incluido en Campos de Castilla, obra publicada por primera vez en 1912. En este texto, el poeta recurre a la imagen de los caminos sobre el mar para representar la brevedad de la existencia. A diferencia de las huellas que permanecen en la tierra, aquellas que se dibujan sobre el agua terminan desapareciendo, como sucede con muchas experiencias de la vida.

A través de esta metáfora, Machado reflexiona sobre el paso del tiempo y la transformación constante de todo cuanto nos rodea. Sin embargo, sus palabras no sugieren que todo esté condenado al olvido, pues también existen recuerdos, obras y acontecimientos capaces de dejar una marca duradera. En esa aparente contradicción reside la profundidad de su poesía: aunque la vida avance y nada permanezca intacto, cada experiencia contribuye a construir nuestra historia.

¿Por qué nos cuesta aceptar que la vida cambia en el tiempo como dice Antonio Machado?

A lo largo de la vida, las personas atraviesan transformaciones que pueden abrir nuevas oportunidades o llegar de manera inesperada. Iniciar una relación, cambiar de trabajo o mudarse de ciudad son decisiones que marcan el comienzo de otra etapa, mientras que una separación, una pérdida familiar o el cierre de un ciclo pueden alterar la estabilidad cotidiana. En cualquiera de estas circunstancias, avanzar supone dejar atrás, al menos parcialmente, aquello que alguna vez resultó familiar.

La reflexión de Antonio Machado invita a comprender que nada permanece inalterable, aunque eso no significa recibir cada cambio con alegría ni aceptar pasivamente cualquier situación. La tristeza, el temor y la incertidumbre también forman parte del proceso de adaptación frente a lo desconocido. Reconocer la realidad, por tanto, no equivale a renunciar a transformarla, sino a distinguir entre aquello que no podemos modificar y lo que todavía está en nuestras manos mejorar.

Sobre la frase de Antonio Machado ¿Qué dice la psicología sobre la aceptación de los cambios?

La reflexión de Antonio Machado sobre el cambio y la fugacidad de la vida encuentra puntos de encuentro con investigaciones psicológicas centradas en la aceptación emocional. Un estudio publicado en 2018 en Journal of Personality and Social Psychology, titulado The Psychological Health Benefits of Accepting Negative Emotions and Thoughts, analizó cómo reconocer las emociones desagradables puede relacionarse con la salud psicológica. Los investigadores observaron que aceptar los sentimientos sin juzgarlos se asociaba, en determinadas circunstancias, con una menor reactividad emocional ante el estrés y mejores indicadores de bienestar.

Estos hallazgos sugieren que luchar constantemente contra las emociones negativas puede añadir sufrimiento a situaciones que ya resultan difíciles. Sin embargo, la investigación aborda la aceptación de pensamientos y sentimientos, no demuestra que asumir cualquier cambio externo garantice la felicidad. En ese sentido, reconocer la tristeza por una pérdida, una decepción o el cierre de una etapa no significa renunciar a seguir adelante. Se trata, más bien, de permitirnos sentir sin exigirnos recuperar inmediatamente el bienestar.