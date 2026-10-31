Escritor, Esopo sobre las formas de vivir: “Todo acto de bondad, por más pequeño que sea, nunca es en vano” | Foto: Internet
Escritor, Esopo sobre las formas de vivir: “Todo acto de bondad, por más pequeño que sea, nunca es en vano” | Foto: Internet
Por Redacción EC

En la vida cotidiana, existen acciones que parecen insignificantes, pero tienen la capacidad de cambiar el día de una persona. Una palabra de aliento, escuchar a alguien que atraviesa una situación difícil o brindar ayuda sin esperar nada a cambio son gestos que pasan desapercibidos. Sin embargo, estas muestras de generosidad encierran una enseñanza sobre la manera en que nos relacionamos con los demás y el impacto que podemos generar a través de nuestros comportamientos.

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