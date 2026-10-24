A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, Antonio Gala, reconocido escritor de poemas, artículos periodísticos y novelas, reflexionó sobre la felicidad, un estado emocional que suele asociarse con la realización de los deseos personales. Sin embargo, desde su perspectiva, alcanzar este estado implica una búsqueda constante y un proceso que va más allá de conseguir todo lo que uno anhela. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE EL ESCRITOR ESPAÑOL SOBRE LA FELICIDAD?

El escritor Antonio Gala sostenía que la felicidad no depende del consumismo ni de la satisfacción de todos los deseos, sino de afrontar los miedos y las preocupaciones personales. De hecho, consideraba que alcanzarla es un proceso que requiere tiempo y experiencia, ya que no existe una fórmula inmediata para conseguirla en la vida. Asimismo, según el poeta, esta satisfacción es el resultado de una búsqueda constante que no puede comprarse ni alcanzarse de inmediato. Por ello, resaltaba la necesidad de buscarla con pasión e inteligencia, pese a que no es posible garantizarla ni controlarla por completo, conforme comparte el Clarín.

#jesusquintero #reflexion #felicidad #psico #neurociencia #fyp #parati #viral #reflexiones ♬ sonido original - Árbol de Ser @arboldeser En esta entrevista inolvidable de Trece Noches, Antonio Gala nos invita a reflexionar sobre algo profundamente humano: escapar del laberinto de una vida que no sentimos como nuestra, una vida diseñada para mantenernos atrapados en la rutina, desconectados de lo que realmente importa 🌿 Esta idea resuena profundamente con la importancia de escuchar nuestras emociones y atenderlas. Muchas veces vivimos al ritmo de expectativas externas, ignorando lo que realmente sentimos y necesitamos. Escapar de esa esclavitud implica reconectar con nuestro interior, identificar lo que nos mueve y darle espacio a la autenticidad. Tal vez sea el momento de soltar la rutina que te aprieta y empezar a vivir con más conciencia, a construir una existencia que tenga más sentido. ¿Qué pasaría si te detuvieras hoy y te preguntaras qué es lo que realmente necesitas? 🌊 Fuente: ''Jesús Quintero & Antonio Gala "Trece noches" 13 - El Sentido de la Vida'' #antoniogala

“La felicidad no puede identificarse con el consumismo, con todas las necesidades satisfechas, con la eliminación de las fatigas, de la opinión ajena, de todas esas cosas que nos perturban, de nuestras cobardías y de nuestros miedos. Eso tampoco nos da la felicidad. El hombre persigue la felicidad desde el principio. Y la felicidad no es algo que se pueda comprar ni que se pueda conquistar como una tierra o una finca. La felicidad es la cosecha de una larga siembra de tanteos. Todo el mundo está tanteando para conseguir la felicidad”, explicó el español.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS PERSONAS FELICES Y POR QUÉ SON IMPORTANTES SUS RELACIONES SOCIALES?

La necesidad de pertenecer y establecer vínculos con otras personas es fundamental para el bienestar humano y se mantiene durante la adultez. En ese sentido, sentirse valorado e integrado en un grupo no solo fortalece las relaciones sociales, sino que también puede activar mecanismos cerebrales vinculados con la recompensa y la sensación de seguridad. Además, ayuda a afrontar mejor el estrés y favorecer el bienestar emocional.

Por su parte, el psicólogo Edward F. Diener sostuvo que, aunque la felicidad constituye un objetivo compartido por personas de distintas culturas, sus causas pueden variar según cada individuo y contexto. Sin embargo, las relaciones sociales sólidas representan un factor clave, especialmente cuando implican no solo recibir apoyo, sino también ayudar a los demás y contribuir a su salud en general, conforme comparte AS.