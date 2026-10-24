Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, Antonio Gala, reconocido escritor de poemas, artículos periodísticos y novelas, reflexionó sobre la felicidad, un estado emocional que suele asociarse con la realización de los deseos personales. Sin embargo, desde su perspectiva, alcanzar este estado implica una búsqueda constante y un proceso que va más allá de conseguir todo lo que uno anhela. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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