La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más emocionante. Las selecciones de España y Francia volverán a verse las caras en un duelo de alta tensión que definirá al primer gran finalista del torneo. Tras dejar en el camino a rivales de peso, ambas escuadras revivirán una de las rivalidades más intensas del fútbol europeo moderno, esta vez en territorio estadounidense.

Si quieres saber todos los detalles sobre este partidazo, las alineaciones probables, los antecedentes recientes y en qué canales de televisión seguir la transmisión en directo, quédate en la siguiente nota.

¿Qué pasó en el último enfrentamiento oficial entre España y Francia?

El recuerdo más fresco entre ambas potencias en un campeonato oficial es, sin duda, uno de los mejores partidos de la década. El pasado 5 de junio de 2025, España y Francia se midieron en las semifinales de la UEFA Nations League en Stuttgart, regalando un histórico 5-4 a favor de la Roja.

En aquella ocasión, el equipo de Luis de la Fuente llegó a ponerse arriba por 5-1 gracias a un doblete de Lamine Yamal y tantos de Nico Williams, Mikel Merino y Pedri. Sin embargo, un arreón final de los galos liderado por Kylian Mbappé y Randal Kolo Muani metió miedo en los minutos de descuento, consolidando un partido inolvidable que demostró el tremendo poder ofensivo de ambas plantillas.

Historial de enfrentamientos entre España y Francia en torneos oficiales

A lo largo de la historia de los mundiales y las Eurocopas, el balance entre españoles y franceses ha sido sumamente equilibrado, dejando encuentros que marcaron épocas:

Eurocopa 2024 (Semifinales): España venció 2-1 a Francia con un golazo antológico de Lamine Yamal, avanzando a la final que posteriormente ganaría ante Inglaterra.

España venció 2-1 a Francia con un golazo antológico de Lamine Yamal, avanzando a la final que posteriormente ganaría ante Inglaterra. Nations League 2021 (Final): Francia se coronó campeona al derrotar 2-1 a España con una polémica anotación de Kylian Mbappé.

Francia se coronó campeona al derrotar 2-1 a España con una polémica anotación de Kylian Mbappé. Eurocopa 2012 (Cuartos de final): La Roja se impuso 2-0 con doblete de Xabi Alonso camino a su histórico bicampeonato europeo.

La Roja se impuso 2-0 con doblete de Xabi Alonso camino a su histórico bicampeonato europeo. Mundial Alemania 2006 (Octavos de final): Francia eliminó a España por 3-1 en lo que fue el último partido oficial de Zinedine Zidane frente a la escuadra ibérica.

¿Cuándo y a qué hora juega España vs. Francia por el Mundial 2026?

El partido por la primera semifinal de la Copa del Mundo se disputará este martes 14 de julio de 2026. El pitazo inicial está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana y colombiana).

Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Chile, Venezuela, Paraguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Uruguay, Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿En qué canales ver el partido España vs. Francia en directo?

La transmisión del encuentro para definir al primer finalista del Mundial 2026 se podrá seguir a través de distintas señales internacionales en televisión abierta y por cable, además de plataformas de streaming oficiales.

En Perú: América TV (Canal 4) y DIRECTV Sports (DSports).

América TV (Canal 4) y DIRECTV Sports (DSports). En España: La 1 de TVE y RTVE Play.

La 1 de TVE y RTVE Play. En México: Televisa Univision (ViX) y TV Azteca.

Televisa Univision (ViX) y TV Azteca. En Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo y Peacock.

FOX Sports, Telemundo y Peacock. En Sudamérica (general): DIRECTV Sports y la aplicación DGO.

Alineaciones probables de España y Francia para la semifinal

A falta de confirmación oficial por parte de los directores técnicos, estos son los once titulares que se perfilan para arrancar el encuentro en Texas:

España: Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams y Álvaro Morata.

DT: Luis de la Fuente.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernandez; N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Randal Kolo Muani.

DT: Didier Deschamps.