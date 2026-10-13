La búsqueda de mejores oportunidades laborales ha llevado a muchos españoles a cruzar fronteras con la esperanza de mejorar sus ingresos y reunir ahorros que en su país serían difíciles de conseguir. Entre los destinos que despiertan cada vez más interés aparece Islandia, una nación nórdica que destaca por sus elevados salarios, aunque también por el alto coste de vida y sus peculiares jornadas laborales. Para quienes sueñan con empezar de nuevo, conocer la realidad detrás de esas cifras resulta fundamental antes de emprender el viaje.

Desde su experiencia en tierras islandesas, José, un español que reside y trabaja allí, decidió compartir en un vídeo los detalles de su rutina laboral y las condiciones que encontró al llegar. Con sus palabras, el joven muestra una realidad que va más allá de los sueldos atractivos y pone el foco en aspectos que pueden sorprender a los recién llegados. Las jornadas de hasta 12 horas y los complementos salariales forman parte de su relato, una experiencia que invita a evaluar con cuidado lo que implica trabajar lejos de casa.

Con este método permite concentrar horas de trabajo en determinados días para descansos más prolongados

Uno de los detalles que sorprende a quienes consideran trabajar en Islandia es la peculiar organización de sus jornadas laborales. José explica que existe el sistema conocido como método 3-2-2, una modalidad que permite alternar días de trabajo con periodos de descanso más extensos. “Aquí está el famoso 3-2-2, que trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos”, relata el español. A la semana siguiente, la rutina cambia: tres días libres, dos de trabajo y otros dos de descanso.

Sin embargo, detrás de esta distribución también se esconden jornadas exigentes que pueden extenderse entre 11 y 12 horas diarias. Según calcula José, este esquema permite completar alrededor de 172 horas de trabajo al mes, concentrando buena parte del esfuerzo en determinados días. Aunque los descansos prolongados pueden resultar atractivos para quienes buscan equilibrar su vida personal y laboral, el joven advierte que no todas las empresas islandesas siguen este modelo. Su propia experiencia demuestra que las condiciones pueden variar según el lugar de trabajo.

Las remuneraciones pueden rondar los 2.800 euros, aunque la cantidad depende del empleo

José reconoce que su experiencia en Islandia no se ajusta al popular sistema 3-2-2, una diferencia que lo llevó a recomendar precaución antes de aceptar cualquier propuesta laboral. El español insiste en que es importante consultar cómo se distribuyen los turnos, pues las condiciones cambian según cada establecimiento. Aun con jornadas que pueden resultar agotadoras, destaca que concentrar las horas de trabajo en pocos días ofrece ciertas ventajas. En algunos casos, esta organización permite disfrutar de una o hasta dos semanas libres, dependiendo del calendario.

Pero el atractivo de emigrar a este país nórdico también se encuentra en las remuneraciones. De acuerdo con el testimonio de José, los ingresos pueden alcanzar aproximadamente los 2.800 euros, aunque la cifra varía según el puesto, la ubicación y la cantidad de horas trabajadas. Esta cantidad representa una referencia basada en su experiencia y no un salario mínimo aplicable a todo el país. Así, antes de hacer las maletas, quienes buscan una oportunidad en Islandia deben evaluar tanto los ingresos como las condiciones reales del empleo.

Las horas extraordinarias pueden pagarse al 190% de la tarifa habitual y también negociar con el empleador

En su recorrido por el mercado laboral islandés, José también pone el foco en el pago de las horas extraordinarias, que, según su testimonio, pueden alcanzar el 190 % de la tarifa habitual. Este beneficio lleva a las empresas a vigilar con atención las horas adicionales para evitar que aumenten sus gastos. Sin embargo, para quienes llegan al país con la meta de ahorrar, ampliar la jornada puede convertirse en una alternativa atractiva. Por ello, el español recomienda conversar directamente con el empleador y negociar la posibilidad de trabajar más horas.

La remuneración, además, puede aumentar gracias a los complementos por trabajar durante la noche, los fines de semana o los días festivos. Aunque José admite que no recuerda con precisión desde qué hora empieza a aplicarse el recargo nocturno, asegura que estos pagos representan un ingreso adicional. Así, entre jornadas prolongadas y beneficios salariales, la experiencia laboral en Islandia ofrece oportunidades para quienes buscan mejorar sus finanzas. No obstante, conocer las condiciones específicas del contrato sigue siendo fundamental antes de aceptar una oferta.

Empresas descuentan por el coste del alojamiento, evitando que el trabajador pague por separado

Más allá de los salarios que ofrece Islandia, José advierte que la posibilidad de ahorrar depende en gran medida del lugar de residencia y de los gastos cotidianos. El español vive actualmente en una pequeña localidad de apenas 1.000 habitantes, donde comparte habitación con otra persona para reducir los costes del alojamiento. Entre ambos pagan 800 euros mensuales, una cantidad que se divide en 400 euros por cada uno. Esta decisión le permite mantener sus gastos bajo control y reservar una mayor parte de sus ingresos.

Sin embargo, el panorama sería distinto en Reikiavik, la capital islandesa, donde los alquileres suelen ser considerablemente más elevados. José también explica que algunas empresas descuentan directamente de la nómina el importe del alojamiento, lo que facilita la organización de los pagos mensuales. En su caso, vivir lejos de las grandes ciudades representa una ventaja para cumplir su objetivo económico. “Como vivo en un pueblo donde no hay nada que gastar, lo estoy ahorrando todo”, asegura, convencido de que reducir los gastos es clave para aprovechar su experiencia laboral.