Por Redacción EC

La búsqueda de mejores oportunidades laborales ha llevado a muchos españoles a cruzar fronteras con la esperanza de mejorar sus ingresos y reunir ahorros que en su país serían difíciles de conseguir. Entre los destinos que despiertan cada vez más interés aparece Islandia, una nación nórdica que destaca por sus elevados salarios, aunque también por el alto coste de vida y sus peculiares jornadas laborales. Para quienes sueñan con empezar de nuevo, conocer la realidad detrás de esas cifras resulta fundamental antes de emprender el viaje.