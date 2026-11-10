Dejar atrás una adicción no siempre significa haber cerrado definitivamente esa etapa. En ocasiones, cuando una persona consigue alejarse de una sustancia que ha condicionado su vida, puede comenzar a buscar otras formas de experimentar aquella sensación de bienestar que antes encontraba en ella. Este comportamiento plantea un desafío para los especialistas, especialmente cuando el nuevo hábito está relacionado con productos de consumo cotidiano que difícilmente despiertan preocupación en el entorno familiar o social. Esta problemática fue abordada por Rafael Rodríguez, especialista en adicciones y divulgador en redes sociales, durante su participación en el podcast ‘B3tter’, conducido por Álex Boisset y Adrià Cruz. En la conversación, el profesional puso sobre la mesa una cuestión que suele pasar inadvertida: la relación entre el consumo excesivo de azúcar y los comportamientos asociados a la dependencia. Su reflexión comenzó con una afirmación contundente: “El azúcar es la droga del siglo XXI, está totalmente validada por la comunidad”.

El azúcar y una conducta que puede pasar inadvertida

Para explicar su postura, Rodríguez planteó un escenario en el que una persona con antecedentes de dependencia consigue abandonar el alcohol, pero encuentra dificultades para gestionar la necesidad de experimentar placer o satisfacción. En ese contexto, el especialista cuestionó qué producto podría ocupar ese espacio sin generar demasiadas sospechas entre quienes la rodean. Su respuesta fue directa: “¿Cuál es la droga que encajaría perfectamente en una persona adicta, que estaría totalmente validada por la comunidad y podría seguir consumiéndola y nadie levantar ninguna sospecha? El azúcar”.

La reflexión apunta a un aspecto importante del proceso de recuperación: modificar una conducta no necesariamente resuelve todas las dificultades que existen detrás de ella. El azúcar está presente en numerosos alimentos y bebidas, forma parte de los hábitos alimentarios de millones de personas y su consumo suele estar socialmente normalizado. Precisamente por esa presencia cotidiana, Rodríguez considera que puede convertirse en una alternativa hacia la que algunas personas trasladan su búsqueda de satisfacción.

¿Por qué algunas personas aumentan de peso después de dejar el alcohol?

Durante la entrevista, el especialista también se refirió a los cambios que pueden experimentar quienes interrumpen el consumo de bebidas alcohólicas. Según su explicación, algunas personas terminan encontrando en la comida una fuente de gratificación que anteriormente asociaban con el alcohol. Rodríguez lo expresó de la siguiente manera: “Al final acabas encontrando en la comida el placer que encontraba con el alcohol. Ese es el problema que tenemos a día de hoy”.

A partir de esta observación, el experto advirtió que determinados pacientes pueden experimentar un incremento de peso durante su recuperación. Sin embargo, este resultado no debe interpretarse como algo inevitable para todas las personas que dejan de beber. La alimentación, los cambios en las rutinas, el acompañamiento profesional y las características individuales influyen en la evolución de cada caso. El desafío consiste en evitar que el abandono de una sustancia termine acompañado de hábitos perjudiciales para el bienestar general.

La propuesta de Rodríguez para las comunidades terapéuticas

Frente a esta situación, Rafael Rodríguez considera que los espacios especializados en rehabilitación deberían prestar mayor atención a los hábitos alimentarios de sus pacientes. Desde su perspectiva, el tratamiento no tendría que limitarse exclusivamente a interrumpir el comportamiento que motivó el ingreso, sino que también debería contemplar otras prácticas que pueden afectar la recuperación.

En ese sentido, el especialista sostuvo que “las comunidades terapéuticas” deberían incorporar pautas relacionadas con la alimentación y explicó su planteamiento: “También tendrían que hacer una dieta estricta de lo básico que sí tienes que comer y lo que no”. Su propuesta busca que quienes atraviesan un proceso de rehabilitación desarrollen una relación más equilibrada con la comida y no encuentren en ella un sustituto de la dependencia que intentan superar.

¿Dejar una adicción puede conducir a otra?

La advertencia central del profesional gira alrededor de la posibilidad de trasladar determinados patrones de comportamiento hacia otras actividades o productos. Para Rodríguez, abandonar el alcohol sin prestar atención a los hábitos alimenticios puede dejar aspectos importantes del problema sin abordar. Por ello, insiste en que la recuperación debe contemplar más elementos que la simple interrupción del consumo de una sustancia.

No obstante, conviene precisar que comparar el azúcar con una droga no significa que ambos consumos tengan idénticos efectos ni que cualquier persona que disfrute de los dulces desarrolle una adicción. La dependencia del alcohol y los trastornos relacionados con la alimentación requieren evaluaciones diferentes. La reflexión del especialista invita, sobre todo, a mirar la recuperación desde una perspectiva integral, donde la salud física, la conducta y el acompañamiento profesional también ocupen un lugar fundamental.