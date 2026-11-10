Por Redacción EC

Dejar atrás una adicción no siempre significa haber cerrado definitivamente esa etapa. En ocasiones, cuando una persona consigue alejarse de una sustancia que ha condicionado su vida, puede comenzar a buscar otras formas de experimentar aquella sensación de bienestar que antes encontraba en ella. Este comportamiento plantea un desafío para los especialistas, especialmente cuando el nuevo hábito está relacionado con productos de consumo cotidiano que difícilmente despiertan preocupación en el entorno familiar o social. Esta problemática fue abordada por Rafael Rodríguez, especialista en adicciones y divulgador en redes sociales, durante su participación en el podcast ‘B3tter’, conducido por Álex Boisset y Adrià Cruz. En la conversación, el profesional puso sobre la mesa una cuestión que suele pasar inadvertida: la relación entre el consumo excesivo de azúcar y los comportamientos asociados a la dependencia. Su reflexión comenzó con una afirmación contundente: “El azúcar es la droga del siglo XXI, está totalmente validada por la comunidad”.

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