Por Redacción EC

La forma de dividir el cabello puede influir más de lo esperado en la percepción de una melena abundante, convirtiéndose en un recurso sencillo para conseguir un efecto de mayor volumen. La dermatóloga y divulgadora Ana Molina aborda algunos de los mitos que rodean este hábito, desde la supuesta relación entre llevar siempre la raya en el mismo lugar y la caída capilar, hasta los cambios que pueden observarse durante el otoño. También explica si modificar la dirección de la raya realmente ayuda a disimular las zonas con menor densidad.