La forma de dividir el cabello puede influir más de lo esperado en la percepción de una melena abundante, convirtiéndose en un recurso sencillo para conseguir un efecto de mayor volumen. La dermatóloga y divulgadora Ana Molina aborda algunos de los mitos que rodean este hábito, desde la supuesta relación entre llevar siempre la raya en el mismo lugar y la caída capilar, hasta los cambios que pueden observarse durante el otoño. También explica si modificar la dirección de la raya realmente ayuda a disimular las zonas con menor densidad.

En ese sentido, Ana Molina, especialista en Dermatología, Tricología y Medicina Estética del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, destaca que pequeños cambios en el peinado pueden marcar una diferencia visual. Desplazar ligeramente la raya hacia un costado o dibujarla en zigzag ayuda a disimular las áreas donde el cabello parece menos abundante. Este sencillo truco permite crear una apariencia de mayor densidad sin recurrir a procedimientos complejos, aprovechando la distribución del pelo para aportar volumen a la melena.

La raya en medio puede hacer más evidente la falta de densidad, más cuando tenemos alopesia

Cambiar la dirección de la raya del cabello puede convertirse en un recurso sencillo para conseguir una melena con mayor volumen visual, aunque sus efectos son únicamente estéticos. Según explica la dermatóloga Ana Molina, cuando el pelo permanece durante mucho tiempo peinado hacia el mismo lado, tiende a acomodarse en esa dirección. Al modificar la raya, las raíces se elevan y generan una apariencia de mayor abundancia, sin que esto implique un crecimiento adicional ni un aumento del grosor capilar.

Sin embargo, llevar la raya en medio puede hacer más visibles las zonas con menor densidad, especialmente en mujeres que presentan alopecia androgenética, una condición que suele afectar la parte central del cuero cabelludo. Ante esta situación, Molina recomienda desplazar ligeramente la división hacia un costado o realizarla en zigzag para disimular las áreas despobladas. De esta manera, un pequeño cambio en la forma de peinarse puede ayudar a conseguir una melena con un aspecto más voluminoso.

Con la raya del pelo olvidamos que la piel descubierta también necesita protección solar

Entre los descuidos más frecuentes al peinarse, existe uno que suele pasar inadvertido: dejar expuesta al sol la franja del cuero cabelludo que queda al descubierto con la raya del cabello. La dermatóloga Ana Molina advierte que esta pequeña zona recibe radiación ultravioleta a diario y, al igual que otras partes de la piel, puede sufrir quemaduras y acumular daños con el paso del tiempo.

Ante este riesgo, la especialista destaca la importancia de proteger el cuero cabelludo frente a la exposición solar y evitar que una misma área permanezca constantemente descubierta. Una alternativa sencilla consiste en cambiar la raya de lado de vez en cuando, especialmente cuando no se ha aplicado protección adecuada. Este pequeño ajuste en el peinado puede ayudar a distribuir la exposición solar, aunque no sustituye las medidas de fotoprotección necesarias para cuidar la piel.

Hacernos la raya siempre en el mismo lugar no favorece la caída, llevamos la raya toda la vida

Llevar la raya del cabello siempre en el mismo lugar no provoca, por sí solo, la caída del pelo, pese a las creencias que circulan sobre este hábito. Así lo aclara la dermatóloga Ana Molina, quien señala que mantener la misma división durante años no representa un problema para la salud capilar. Sin embargo, advierte que los peinados que ejercen una tensión excesiva sobre las raíces, como las coletas y los moños demasiado ajustados, sí pueden favorecer la pérdida de cabello.

Este fenómeno, conocido como alopecia por tracción, se produce cuando el pelo permanece sometido a una fuerza constante que puede dañar los folículos pilosos. Según explica la especialista, esta condición puede manifestarse con una disminución de la densidad capilar en la zona de la raya y en los bordes donde nace el cabello. Por ello, más que preocuparse por la ubicación de la raya, conviene evitar los peinados que tiran demasiado del pelo y mantener hábitos que protejan la salud del cuero cabelludo.