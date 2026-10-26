Por Manuel Gomez

La longevidad se refiere al tiempo de vida de una persona y busca alcanzar una vejez saludable y con bienestar. Para lograrlo, factores como los avances médicos, una buena alimentación, la higiene y la actividad física contribuyen a mejorar la calidad de vida y favorecer una mayor supervivencia. Sin embargo, al llegar a los 50 años, algunas personas relacionan esta etapa de la vida con la tristeza o la melancolía. Aunque, según una reconocida especialista, ciertas capacidades pueden mejorar y fortalecerse con el paso de los años, lo que demuestra que esta edad también puede ser una etapa de crecimiento y bienestar emocional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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