La longevidad se refiere al tiempo de vida de una persona y busca alcanzar una vejez saludable y con bienestar. Para lograrlo, factores como los avances médicos, una buena alimentación, la higiene y la actividad física contribuyen a mejorar la calidad de vida y favorecer una mayor supervivencia. Sin embargo, al llegar a los 50 años, algunas personas relacionan esta etapa de la vida con la tristeza o la melancolía. Aunque, según una reconocida especialista, ciertas capacidades pueden mejorar y fortalecerse con el paso de los años, lo que demuestra que esta edad también puede ser una etapa de crecimiento y bienestar emocional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE UNA ESPECIALISTA SOBRE EL BIENESTAR EMOCIONAL A LOS 50 AÑOS?

En una entrevista para el diario AS, la especialista en longevidad, Carmen Lanchares, sostuvo que la vejez no implica necesariamente una pérdida de bienestar. Todo lo contrario, destacó que la inteligencia emocional, la resiliencia y la capacidad para gestionar el estrés pueden fortalecerse con los años. Asimismo, señaló que algunos estudios describen una curva de felicidad en forma de U, caracterizada por una disminución durante la mediana edad y una recuperación en etapas posteriores.

Asimismo, por ejemplo, la experta se basó en investigaciones internacionales que sugieren que el bienestar emocional puede mejorar a partir de los 50 años. Es decir, un estudio realizado con más de 200 000 participantes identificó esta tendencia, que cuestiona los prejuicios asociados a la vejez. “Un estudio internacional sugería que el bienestar emocional se mantiene más o menos estable durante la primera parte de la vida y, a partir de los 50, empieza a remontar de manera sostenida”, sostuvo.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON LA ESPERANZA DE VIDA MÁS ALTA EN EL MUNDO?

A través de un informe publicado por Visual Capitalist y compartido por Portafolio, se dieron a conocer los países que encabezan la lista de las poblaciones más longevas del mundo, impulsadas por diversos factores. De acuerdo con el ranking, Japón lidera la lista con una esperanza de vida de 85 años, gracias a políticas de salud pública efectivas, un alto nivel de atención médica y estilos de vida asociados con dietas saludables y bajos índices de violencia urbana. Por su parte, en cuanto al continente europeo, Francia, Italia y España cuentan con un nivel de vida de 84 años, debido a un sistema de salud universal, políticas de bienestar social y estilos de vida que promueven la actividad física y una alimentación equilibrada.

Más abajo se sitúa Estados Unidos, con una esperanza de vida de 80 años, donde el enfoque se centra en los desafíos de salud pública y la atención a una población con altos niveles de obesidad. Asimismo, China presenta una expectativa de vida de 79 años, mientras que en Latinoamérica, Brasil y México registran una longevidad cercana a los 76 años. En contraste, Indonesia presenta la menor esperanza de vida entre las principales economías, con alrededor de 72 años. Por último, la plataforma destaca que la relación entre riqueza económica y longevidad no es necesariamente lineal entre los países en el mundo.

VIDEO RECOMENDADO