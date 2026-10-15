Especialista en medicina animal revela que no se debe humanizar a los perros: “Hay que poner límites” | Foto: Pexels
Especialista en medicina animal revela que no se debe humanizar a los perros: “Hay que poner límites” | Foto: Pexels
Por José Templo

Tratar a los perros como si fueran bebés es una práctica común entre quienes buscan demostrarles cariño y protegerlos de cualquier situación desagradable. Sin embargo, esta forma de cuidado puede afectar su comportamiento y bienestar, especialmente cuando los dueños olvidan que los animales tienen necesidades diferentes a las de los seres humanos. Aunque estas acciones suelen tener buenas intenciones, también pueden dificultar su adaptación y convivencia con otras personas y animales.

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