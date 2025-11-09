De manera cíclica, el sueño representa un patrón natural y repetitivo que manifiesta el cuerpo humano, y por el cual en esta ocasión mediante sorprendentes declaraciones brindadas por especialista, se dan a conocer detalles acerca del insomnio, entre otros trastornos vinculados al tiempo que dormimos diariamente. Al respecto, resulta llamativa la analogía que realiza psicóloga experta en la evaluación de sus alteraciones, y es que para ella descansar solamente 4 horas durante cada noche, resulta semejante al haber consumido unas seis cervezas.

DORMIR SOLAMENTE 4 HORAS ES SIMILAR AL HABER CONSUMIDO 6 CERVEZAS, SEGÚN ESPECIALISTA

Existen situaciones que nos provocan cansancio, y diariamente terminan provocándonos ese sueño al cual también debemos brindarle la importancia debida para evitar el padecimiento de ciertos trastornos.

Hoy Nuria Roure desde España, y como psicóloga experta en insomnio, llama la atención refiriéndose a la cantidad de horas que nos pasamos durmiendo, siendo solamente 4 aquella cifra que debería alarmarnos, y asocia a 6 cervezas consumidas como analogía puntual para comprender la real dimensión del problema.

“Nuestros adolescentes deberían estar durmiendo unas 9 horas nocturnas”, remarca la especialista en diálogo concedido para “Mami, ¿qué dices?“, y donde además de manera puntual hace hincapié en que al sueño «debemos darle la misma importancia, si no más, que la que le damos al ejercicio, la nutrición o el equilibrio emocional».

Según lo manifiesta sin sobresaltos y categóricamente Nuria Roure, la alteración del estado biológico de descanso y ese periodo de inconciencia experimentado, tiende a reflejarse en “las personas que han pasado más de 20 horas despiertas”, y terminan presentando un nivel de atención y concentración similar al de quien ha consumido unas 6 cervezas aproximadas.

Con respecto a los trastornos del sueño como tal, resulta fundamental que logres evitarlos manteniendo una vida saludable, creando ambientes propios para conciliarlo, y también limitando las siestas diurnas mientras le sumas la realización de actividades físicas.

ESTA ES LA RARA MUTACIÓN GENÉTICA QUE HAN DESCUBIERTO EN PERSONAS CUYO SUEÑO SE LIMITA A SOLO 3 HORAS

Hoy a partir de publicaciones realizadas en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el mundo puede comprender cómo la ciencia es capaz de determinar que los genes influyen en la cantidad de tiempo que podemos llegar a dormir sin levantarnos con cansancio, por ejemplo.

En esta oportunidad puntual, llama la atención la investigación realizada por equipo científico que combina especialistas de Estados Unidos y China, tras revelarse detalles entorno a descubrimiento de nueva variante genética asociada al síndrome del durmiente corto cuya condición está caracterizada por el tiempo de sueño requerido para funcionar con normalidad a diferencia de la mayoría.

“Se identificó una mutación en la quinasa 3 inducida por sal (hSIK3-N783Y) en un sujeto humano con el rasgo natural de sueño corto”, refiere el artículo publicado en PNAS el 5 de mayo, compartiendo además de manera textual, que el “modelo murino portador de esta mutación homóloga mostró una reducción en la duración del sueño, lo que confirma la causalidad de la mutación con el rasgo del sueño”.

Equipo científico revela detalles entorno a descubrimiento de nueva variante genética asociada al sueño corto natural experimentado por algunas personas. (Fuente: iStock) / Kiwis

Cabe resaltar, que para ratificar y terminar avalando dicho descubrimiento, el equipo científico liderado por Ying-Hui Fu, neurocientífico y genetista de la Universidad de California en Estados Unidos, generó ratones portadores de esa alteración, y terminó hallando que los roedores dormían una media de 30 minutos menos cada noche si lo comparamos con animales inalterados.

Los hallazgos como tal amplían la comprensión de las bases genéticas del sueño, expresan mediante PNAS, resaltando “las implicaciones más amplias de la actividad de las quinasas” en su regulación, y respaldo hacia posibles estrategias terapéuticas para mejorarla de manera eficiente.

A propósito de lo que representa dormir bien para nuestra salud, vamos a referirnos a continuación acerca de la costumbre de llegar a dormir consistentemente durante las tardes, y la forma de favorecernos, pero sin llegar a extenderlo demasiado, tal y como lo expone Mayo Clinic.

El sueño corto natural experimentado por algunas personas como condición que otorga descanso placentero, pero durmiendo menos de 6 horas incluso. (Fuente: iStock) / demaerre

“Trata de tomar siestas de solo 10 o 20 minutos”, revelan especialistas de dicho centro hospitalario haciendo hincapié en la importancia de poder descansar en un “lugar tranquilo y oscuro, con una temperatura ambiente cómoda y pocas distracciones”.

Cabe resaltar, que asimismo Mayo Clinic te lo llega a recomendar porque te brinda tanta relajación como menor fatiga, otorgándote además un estado de alerta más intenso, mejoramiento del humor, y hasta tiempos de reacción más rápidos junto a memoria más aguda.

CIENTÍFICOS REVELAN LAS RAZONES DETRÁS DE SENTIR SUEÑO TRAS TERMINAR DE ALMORZAR

Diversos son los fenómenos fisiológicos que los seres humanos terminan experimentando a lo largo de sus vidas, siendo la Somnolencia Diurna Excesiva (SDE) aquel trastorno complejo del sueño que llega como consecuencia de factores asociados a la ingesta de alimentos puntuales.

“Si bien la SDE suele presentarse junto con la falta de sueño y otros trastornos del sueño y circadianos, estudios recientes han demostrado marcadores genéticos y vías metabólicas únicas que la subyacen”, alcanza a leerse en la publicación realizada mediante The Lancet eBioMedicine, y entorno a un estudio donde se busca “dilucidar con mayor profundidad” el perfil biológico de dicho fenómeno, y mediante la realización de “análisis metabolómicos a gran escala”.

Según lo precisa el Dr. Elmer Huerta haciendo las labores de asesor médico de RPP, el trastorno complejo del sueño al cual nos referimos, también es denominado como ‘marea alcalina’, y ocurre luego de que el estómago produce gran cantidad de ácido a fin de empezar con el proceso digestivo, cambiando así la concentración en sangre que termina generándonos ganas de dormir tras el almuerzo diario.

Las investigaciones dan a conocer que habiendo recogido muestras de sangre de 6 mil personas evaluadas, se descubrieron los metabolitos de la tiramina y esfingomielina que sobresalieron en aquellos con el padecimiento de la SDE.

“Lo que recomiendan los autores en su artículo es que los almuerzos deben ser ligeros, con alimentos frescos, verduras (que) deben contener semillas, maní, almendras”, entre otros productos saludables, remarca el Dr. Elmer Huerta para RPP, y sobre todo haciendo hincapié en la necesidad de “evitar las bebidas azucaradas intensas, la gaseosa, porque eso te eleva mucho el azúcar inmediatamente, y después de una gran subida de azúcar, viene la bajada y eso te da sueño”.