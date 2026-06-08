Por Redacción EC

Las mascotas desempeñan un papel importante en el hogar de muchas personas al brindar compañía, reducir el estrés y fortalecer los vínculos afectivos familiares, además de promover la responsabilidad y contribuir al bienestar emocional. En cuanto a los perros, considerados como el “mejor amigo del hombre” y los animales de compañía más populares del mundo, suelen demostrar ciertas actitudes o comportamientos que, en la mayoría de casos, genera mucha ternura. Sin embargo, diversos especialistas en conducta canina han interpretado el significado de que un perro apoye la cabeza sobre las piernas de su dueño. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.