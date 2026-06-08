Las mascotas desempeñan un papel importante en el hogar de muchas personas al brindar compañía, reducir el estrés y fortalecer los vínculos afectivos familiares, además de promover la responsabilidad y contribuir al bienestar emocional. En cuanto a los perros, considerados como el “mejor amigo del hombre” y los animales de compañía más populares del mundo, suelen demostrar ciertas actitudes o comportamientos que, en la mayoría de casos, genera mucha ternura. Sin embargo, diversos especialistas en conducta canina han interpretado el significado de que un perro apoye la cabeza sobre las piernas de su dueño. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL PERRO APOYE SU CABEZA SOBRE LAS PIERNAS DE SU DUEÑO?

Probablemente hayas notado que tu perro apoya su cabeza sobre tus piernas, un gesto que muchas personas consideran tierno debido a la confianza y el afecto que existe entre ambos. No obstante, esta conducta va más allá, ya que ciertos especialistas explican que esto puede tener una función emocional, es decir, muchos canes buscan cercanía física cuando desean sentirse acompañados, relajados o reforzar la conexión con la persona con la que conviven. De hecho, indican que interpretar el comportamiento de estas mascotas permite comprender mejor sus emociones y necesidades, lo que contribuye a fortalecer el vínculo con ellos y a mejorar su cuidado. De esta manera, te presentamos, compartido por el medio TN, cómo comprender cuando un perro realiza este tipo de conducta:

Cuando lo hace en estado de relajación, suele reflejar confianza y sensación de seguridad.

Si busca este contacto tras haber estado solo, puede estar reforzando el vínculo afectivo.

Si apoya la cabeza y mantiene la mirada fija, podría estar solicitando atención o interacción.

Si ocurre en contextos nuevos o estresantes, puede ser una forma de buscar contención emocional.

Cuando el gesto va acompañado de movimientos suaves de la cola, generalmente expresa bienestar y afecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE PASAN TIEMPO EN EL CELULAR Y DEJAN DE LADOS SUS ACTIVIDADES?

En la actualidad, es común que las personas utilicen el celular con el objetivo de entretenerse, ya sea en casa, en el centro de estudios o en el trabajo. Incluso, muchas de ellas postergan estas actividades académicas o laborales para ingresar a las redes sociales, lo cual les genera cierto placer, pese a las consecuencias negativas que podría traer procrastinar. No obstante, los psicólogos lo han denominado “dopamina evitativa” y tiene como objetivo evitar tareas o actividades que provocan ansiedad o incomodidad.

Así, para la licenciada en psicología, Victoria Almiroty advierte que, aunque la procrastinación puede ofrecer un alivio temporal, sus efectos posteriores suelen traducirse en mayores niveles de culpa, ansiedad y una reducción de la autoestima. Frente a esta situación, la especialista recomienda desinstalar aplicaciones por un corto periodo, dejar el móvil encargado a otra persona o intentar no tener el celular cerca, siempre y cuando exista una emergencia, conforme comparte La Nación.