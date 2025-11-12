Hoy la tecnología abarca diversos sectores, siendo los celulares, por ejemplo, aquellos dispositivos mediante los cuales los menores de edad suelen y pueden entretenerse durante largas horas. En ese sentido, los especialistas remarcan la importancia de regular el tiempo que niños y adolescentes pasan frente a pantallas digitales, brindando así recomendaciones puntuales que hacen hincapié en el acompañamiento de parte de los padres a fin de evitarles el padecimiento de ciertos trastornos.

LA CANTIDAD DE HORAS QUE UN MENOR DE EDAD PUEDE ESTAR FRENTE A PANTALLAS DIGITALES, SEGÚN RECOMENDACIONES DE ESPECIALISTAS

Anualmente, los especialistas en pediatría y salud mental, por ejemplo, se encargan de compartir información referente a la cantidad de horas que los niños y adolescentes deben de pasar frente a pantallas digitales de manera recomendable.

En ese sentido, hoy llaman la atención los datos proporcionados por parte del director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INSM HD-HN), Alfredo Saavedra, y esto gracias a artículos publicados en boletín donde llega a advertirse que los menores de edad expuestos a largo tiempo utilizando celulares u otros tipos de dispositivos electrónicos, quedan propensos a padecer síntomas como la ansiedad, irritabilidad, trastornos del sueño, bajo rendimiento escolar e incluso aislamiento social.

Con respecto a la cantidad de horas recomendadas, el especialista brinda las siguientes recomendaciones a fin de regular que niños y adolescentes pasen pocos instantes frente a las variadas pantallas digitales existentes:

Menores de 2 años

- Evitar completamente su exposición a pantallas, salvo que participe en videollamadas familiares supervisadas.

- Prioriza el juego físico y la interacción humana directa.

- No utilizar pantallas para calmarlos o distraerlos.

Niños de 2 a 4 años

- Permitirles como máximo 1 hora diaria de contenido educativo de calidad.

- Co-visualización obligatoria con adultos que orienten el aprendizaje.

- Evita permitirles que visualicen contenidos sobreestimulantes o con publicidad.

- Establece rutinas fijas y horarios predecibles.

Niños de 5 a 12 años

- Limita su uso recreativo a 2 horas diarias.

- Supervisa activamente el contenido visualizado, y contactos en línea.

- Mantener zonas libres de pantallas (dormitorio y comedor).

- Fomenta el uso creativo y productivo para contrarrestar el consumo pasivo.

- Restringir el uso antes de dormir.

Adolescentes de 13 a 18 años

- Permitirles como máximo entre 2 a 3 horas diarias de uso recreativo.

- Evitar el uso nocturno después de las 10 de la noche.

- Promueve la alfabetización digital crítica y la seguridad en línea.

- Fomentar la conciencia sobre la comparación social y sus efectos.

- Monitorea su bienestar emocional, y ajusta los hábitos digitales según lo requiera.

A propósito de la salud mental que puede verse afectada como consecuencia del excesivo uso de dispositivos electrónicos, el boletín compartido por parte del INSM HD-HN, remarca que la depresión es uno de los factores de riesgo asociados a dicho mal hábito, y junto a la alteración del sueño y el ciberacoso que se logran acentuarse al emplear o visualizar redes sociales y smartphones también.

LA CANTIDAD ADECUADA Y RECOMENDADA PARA JUGAR EN CONSOLAS, SEGÚN EXPERTOS

A menudo, los más pequeños del hogar tienden a divertirse no solamente a través del juego físico, sino también empleando dispositivos electrónicos que puede conllevar a la formación de ciertas alteraciones si los padres permiten excesos.

Con respecto a la relación entre los videojuegos y niños que disfrutan jugando PlayStation, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría aconseja que el tiempo asignado para desarrollar esta clase de actividades diarias, sea entre “30 a 60 minutos durante los días de escuela y menos de 2 horas en los días de descanso”.

Esto último lo comparte también Child Mind Institute, haciendo hincapié además en la importancia que representa evitar “cualquier juego con violencia o contenido sexual gráfico”.

“Otra buena regla es permitir que los niños jueguen únicamente después de haber hecho sus tareas y quehaceres”, añade dicha organización estadounidense que brinda atención prioritaria a la salud mental infantil muchas veces comprometida por la cantidad de horas expuestas a un dispositivo móvil o PC jugando videojuegos.

Los niños no deben pasar más de 60 minutos frente a dispositivos electrónicos, según la Academia Americana de Pediatría. (Fuente: iStock) / EvgeniyShkolenko

Las instituciones especializadas velan por el bienestar de cada niño y adolescente a nivel global, siendo por ello vital que los padres consideren las recomendaciones compartidas con el objetivo de salvaguardar integridad evitando el padecimiento de depresión, ansiedad, timidez, y hasta la agresión física.

Identifica si tu hijo evidencia obsesión con los videojuegos, y termina poniéndose “triste, irascible o ansioso” si le impides jugarlos, “desea jugar más y más y no puede jugar menos o dejar de hacerlo”, ya no le interesa realizar otras actividades que solía disfrutar diariamente, e incluso miente acerca de la cantidad de tiempo que puede pasar frente a dispositivos electrónicos buscando aliviar el mal humor.

ESTAS OTRAS RECOMENDACIONES PUEDEN AYUDARTE A LIMITAR EL TIEMPO DE TUS HIJOS FRENTE A CONSOLAS

Vigilancia de contenido

- Asegúrate de revisar contenido del videojuego que pretendes comprarle a tu hijo, procurando igualmente luego estrenarlo con él para verificar en qué consiste.

Potencia vida familiar

- “Los videojuegos son adoptados por los niños y sobre todo por los adolescentes para llenar un vacío”, considera la Clínica Universidad de Navarra, sugiriendo por ello que como padre puedas promover una actitud de educación integradora, y también fomentar la comunicación.