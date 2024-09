Con una trayectoria de décadas y una discografía llena de éxitos, el Grupo 5 ha sido una referencia ineludible en el género de la cumbia peruana, conquistando el corazón de miles de fans en todo el país. Sin embargo, la agrupación no está libre de polémicas, especialmente luego de que dieran a conocer la nueva política que implementarán en sus conciertos, la cual ha dejado perplejos a sus seguidores. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES LA ESTRICTA MEDIDA QUE HA TOMADO EL GRUPO 5 EN RELACIÓN A SUS CONCIERTOS?

La agrupación peruana de cumbia ha impuesto estrictas restricciones para la grabación de videos durante sus presentaciones en vivo, lo que ha generado una gran controversia entre sus fanáticos.

“Está totalmente prohibido grabaciones de video con trípode, selfie stick, cámaras profesionales, go pro, o cualquier accesorio de video”, señala un anuncio que compartió el Grupo 5 en uno de sus últimos conciertos.

Esta medida ha sido catalogada como excesiva por muchos fanáticos, ya que consideran que afecta su capacidad para disfrutar y compartir la experiencia del concierto.

Sin embargo, la agrupación sostiene que la medida es necesaria para proteger su propiedad intelectual.

En un intento por desentrañar el significado detrás del polémico comunicado del Grupo 5, el influyente Ric La Torre, conocido por tratar temas de farándula, compartió su análisis a través de sus redes sociales. Según su interpretación, la restricción sobre la grabación de videos en conciertos no se aplica a los teléfonos celulares, sino a equipos más sofisticados.

“Ahora, tú puedes grabar con tu celular, aquí entiendo que no hay problema, pero ya no puedes llevar tu palito de selfie, to go pro, la chiquita, que me parecería hasta un poco absurdo que digan eso. Accesorio de video, ahí entiendo que es cualquier cosa que le puedas adicionar a tu cámara. Y los trípodes, que bueno, es más que obvio que no”, indicó el creador de contenido.

Ric La Torre también destacó que muchos fans habían malinterpretado el comunicado, pensando que se prohibía la grabación en general. “La gente ha estado tomando como ‘¿qué? ¿ya no voy a poder grabar mi concierto?’. Por lo que yo entiendo, con tu celular sí, con lo demás, no”, sostuvo.

¿QUÉ DIJERON LOS FANÁTICOS DE GRUPO 5 TRAS LA NUEVA POLÍTICA DE LA ORQUESTA PARA SUS CONCIERTOS?

Las estrictas restricciones que impuso el Grupo 5 en sus conciertos generó todo tipo de comentarios. En primera instancia, muchos de sus seguidores manifestaron su descontento por la medida. “Ni Coldplay se atrevió a tanto” y “Que se active la psicología inversa”, fueron algunas reacciones negativas tras la nueva política.

En contraste, hubo fanáticos que apoyaron la iniciativa de la orquesta, argumentado que con ella se podrá disfrutar mejor sus presentaciones. “Qué bueno. Porque después todo el mundo grabando, mejor vean el concierto desde casa” y “En la mayoría de conciertos tienen la misma prohibición de grabar con cámaras profesionales, ¿por qué se atacan?” fueron algunos comentarios que se mostraron a favor de la orquesta, según recoge Infobae Perú.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS CONCIERTOS DEL GRUPO 5?

Para lo que queda del mes de septiembre, la orquesta peruana prepara una serie de presentaciones en diferentes puntos del país. A continuación, te contamos en qué lugares se presentará:

21 de septiembre | Cañete

27 de septiembre | Talara

28 de septiembre | Tumbes

¿QUÉ TEMAS MUSICALES INTERPRETA EL GRUPO 5 EN SUS PRESENTACIONES?

En los conciertos que brindó el año pasado, la orquesta interpretó aproximadamente 18 canciones. Aquellas temas fueron las siguientes: