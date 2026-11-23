La expectativa por la presentación de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 terminó convirtiéndose en una jornada de suspensión. El evento, previsto para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Nacional, no pudo llevarse a cabo debido a que no se cumplieron las condiciones necesarias de seguridad y logística para su realización.

La decisión fue comunicada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) a través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales. En el documento, la institución explicó las observaciones detectadas durante la evaluación previa del recinto y detalló los requisitos que no fueron satisfechos para autorizar el uso del escenario deportivo.

Este es el motivo por el cual fue suspendido el domingo 22 de noviembre en el Estadio Nacional

En su comunicado, el Instituto Peruano del Deporte señaló que la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), encargada de organizar la presentación, no había cumplido con implementar las condiciones básicas para desarrollar la actividad. Entre las principales observaciones figuraban la ausencia de personal de seguridad y la falta de equipos de sonido y servicios higiénicos portátiles.

A estas deficiencias se sumó que la organización tampoco contaba con los permisos ni las garantías exigidas para realizar un espectáculo de esta magnitud. Estas omisiones impidieron que el Estadio Nacional pudiera ser habilitado para recibir al público y albergar la presentación de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027.

La suspensión también estuvo relacionada con una serie de incumplimientos por parte de la FRFCP

La suspensión de la presentación también estuvo relacionada con una serie de incumplimientos atribuidos a la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), responsable de organizar el espectáculo. Según informó el Instituto Peruano del Deporte, la entidad no había contratado agentes de seguridad ni garantizado la instalación de equipos de sonido y baños portátiles, elementos indispensables para recibir a los asistentes.

A estas observaciones se añadió la ausencia de autorizaciones y garantías obligatorias para desarrollar un evento de esta magnitud. El conjunto de deficiencias impidió que el Estadio Nacional reuniera las condiciones necesarias para abrir sus puertas al público y convertirse en escenario de la presentación de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027.

La federación organizadora debió tramitar los permisos y conseguir las garantías para el espectáculo

La gestión para utilizar el Estadio Nacional como escenario de la presentación de la Virgen de la Candelaria 2027 comenzó el 17 de noviembre, cuando el Ministerio de Cultura presentó la solicitud formal para disponer exclusivamente del recinto. El pedido se realizó al amparo del Convenio Marco entre ambas instituciones y del acuerdo que el sector Cultura había establecido con la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno. Según el IPD, desde el inicio se brindaron las facilidades para recibir esta expresión cultural puneña.

Sin embargo, el organismo deportivo precisó que correspondía a la federación organizadora tramitar los permisos y conseguir las garantías necesarias para desarrollar el espectáculo. Tras la suspensión, expresó sus disculpas a los artistas, danzantes y familias que habían preparado su participación. También manifestó su voluntad de facilitar una nueva presentación en el recinto, siempre que se cumplan las medidas de seguridad y se obtengan las autorizaciones exigidas por las autoridades.