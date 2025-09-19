Cada primavera trae consigo colores y emociones, y en este contexto cobra fuerza una curiosa costumbre: regalar flores amarillas. Cada 21 de septiembre, se obsequian estas flores como muestra de cariño, y por ende, se genera expectativa entre quienes esperan recibirlas.

Si bien esto gesto es asociado como un detalle romántico, lo cierto es que tiene un trasfondo histórico y emocional que explica por qué se repite cada año con tanta fuerza. A continuación, te contamos la razón.

¿POR QUÉ SE REGALAN FLORES AMARILLAS EL 21 DE SEPTIEMBRE?

El obsequio de flores amarillas está vinculado al inicio de la primavera en países sudamericanos. Este color, asociado al sol y a la vitalidad, refleja el renacer de la naturaleza tras el invierno. Desde un enfoque emocional, se considera que el amarillo transmite alegría, optimismo y buenas energías, características que encajan con el espíritu primaveral.

En un plano más social, se entiende como un símbolo de éxito, prosperidad y renovación, ideas que acompañan a este cambio de ciclo natural. De esta manera, regalar flores amarillas se convirtió en una forma de expresar esperanza y afecto en una fecha que marca un nuevo comienzo.

Foto: Adobe Stock

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA CULTURA POPULAR EN ESTA PRÁCTICA?

El auge de esta tradición no puede explicarse sin recordar la serie argentina “Floricienta”, emitida en 2004. En su trama, la protagonista soñaba con recibir una flor amarilla de su gran amor, y esa imagen marcó a toda una generación de adolescentes.

Con el paso del tiempo, esa referencia salió de la pantalla y se volvió costumbre en la vida real. Las redes sociales han sido clave para mantener vivo el recuerdo, pues cada año miles de usuarios recrean escenas o muestran sus ramos, ya sea por nostalgia o por moda. Curiosamente, incluso quienes nunca vieron la novela participan hoy de la tendencia, motivados por lo que ven en plataformas digitales.

El regalo de las flores amarillas radicó por la popular canción de la serie juvenil 'Floricienta'.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE REGALAR FLORES AMARILLAS EN EL AMOR Y LAS RELACIONES?

Más allá de la estación, esta práctica adquirió un peso emocional en la vida de las personas. Para muchos, entregar un ramo amarillo es sinónimo de cariño sincero, compromiso y buenos deseos.

En las parejas, se interpreta como una señal de unión y promesa de amor.

Entre amigos y familiares, funciona como un recordatorio de aprecio y cercanía.

En entornos laborales, se ha extendido como un gesto de cortesía y buena vibra.

En algunos lugares, incluso se percibe como una especie de regla tácita: no regalar flores amarillas el 21 de septiembre puede interpretarse como una falta de atención hacia los vínculos más cercanos.

¿QUÉ IMPACTO TIENEN LAS FLORES AMARILLAS EN EL COMERCIO LOCAL?

En Perú, la costumbre se refleja directamente en el movimiento de los mercados. Espacios tradicionales como el de Santa Rosa, en el Rímac, o Piedra Liza, en San Juan de Lurigancho, ven cómo las ventas de flores amarillas se disparan.

Según los comerciantes, la demanda de girasoles, rosas y margaritas puede crecer hasta un 300 % respecto a semanas comunes. La preferencia por estas especies se debe tanto a su color intenso como a su asociación con alegría y prosperidad, lo que convierte a septiembre en una fecha clave para los floricultores y vendedores minoristas, según informa el diario La República.