Desde que su nombre apareció en el listado de Joe Biden, Kamala Harris no ha hecho más que ganar adeptos. Su lucha por causas sociales como el feminismo y la igualdad, la han convertido en referente para quienes buscan un cambio de rumbo. Tras meses de espera- no exentos de polémica ni violencia- este miércoles Joe Biden juró como el 46º presidente de Estados Unidos seguido de Harris, quien se convirtió en la primera vicepresidenta del país.

La mandataria californiana ha hecho historia. No solo se ha convertido en la primera mujer bajo el cargo, también en la primera con descendencia asiática y afroamericana en lograrlo. Un hecho que no es poca cosa, considerando que Estados Unidos es un país lleno de multiculturalismo, pero también de discriminación. Tal vez, por eso, el mensaje de inclusión de Harris es más importante que nunca. Pero sus ideas no solo se escuchan en sus discursos; también se reflejan en su indumentaria: un instrumento que Harris sabe manejar muy bien.

Lo hemos visto anteriormente: cuando Biden ganó las elecciones presidenciales, la mandataria lució un traje blanco de la firma Carolina Herrera, una casa de moda fundada por una diseñadora latina. Incluso, se preocupó en el color. Llevó un sastre en tono blanco, el color simbólico que llevaron miles de mujeres en marzo de 1913 para demandar su derecho al voto en Washington DC. Un guiño a su lucha feminista.

Este miércoles, para su primer discurso oficial como Vicepresidenta electa, la política californiana ha vuelto a elegir un look repleto de simbolismos. Esta vez, ha optado por un conjunto morado conformado por un vestido largo y abrigo a juego, todo de la firma Christopher John Rogers. Para sus complementos, Harris ha lucido salones de Manolo Blahnik y un collar de perlas para dar el toque clásico y elegante al conjunto. Rogers es un joven creativo de descendencia afroamericana. Un mensaje de inclusión a voces.

El color también ha tenido mucho que ver. El morado es el color de la lucha feminista a nivel mundial, una causa que como ya hemos mencionado anteriormente, es muy importante para Harris. Aunque también, lleva un simbolismo político detrás. “El significado del púrpura representa una combinación y unión del rojo y el azul, que son los dos colores que representan a cada uno de los principales partidos políticos de Estados Unidos”, dijo Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, al medio WWD el miércoles. Un color que entonces, transmite un mensaje de reconciliación, ese que tanto necesita el pueblo estadounidense. Además, la tonalidad morada es una de las más cercanas a la mandataria californiana: es uno de los colores que llevó en su campaña y un homenaje a Shirley Chisholm, la primera mujer afroamericana elegida en el Congreso de los Estados Unidos.

La carga política que lleva la moda es innegable. Su relación- aunque a veces difícil de detectar para algunos- esconde discursos, ideas, pensamientos. Hasta el momento, Kamala Harris ha demostrado que domina la comunicación política y la indumentaria, un juego de simbolismos que, sin duda, seguiremos viendo a lo largo de este mandato.

