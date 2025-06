No cabe duda de que uno de los documentos más importantes en Estados Unidos es el pasaporte, que es emitido por el Departamento de Estado. Esta credencial aprueba la ciudadanía y nacionalidad de una persona, así como permite viajar al extranjero y regresar al país sin ningún inconveniente. De esta manera, es importante estar al tanto de la próxima fecha de vencimiento o renovación del visado. Sin embargo, las autoridades migratorias han establecido criterios para la actualización del pasaporte para un grupo de personas, a fin de que se refleje con exactitud la identidad y situación legal del titular, generando una serie de interrogantes entre los habitantes estadounidenses. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES NO PODRÁN RENOVAR SU PASAPORTE ESTADOUNIDENSE?

Según la plataforma usa.gov, las autoridades migratorias de Estados Unidos determinaron ciertas normas que buscan mantener con precisión los datos actualizados en el pasaporte, incluida la situación legal del ciudadano. No obstante, en caso de no cumplir con los requerimientos es posible que no se pueda, en esta oportunidad, realizar la renovación del documento, por lo que se deberá solicitar presencialmente un nuevo carné con el formularia DS-11. A continuación, te presentamos a las personas de esta edad que ya no podrán renovar su pasaporte:

Si su pasaporte se emitió cuando tenía menos de 16 años.

Si su pasaporte se emitió hace 15 años o más.

Si su pasaporte está dañado, perdido o robado.

Si su pasaporte no tiene su nombre legal actual y usted no tiene un documento legal para probar el cambio de nombre.

Requisitos para la renovación del pasaporte estadounidense