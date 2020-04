En medio de las terribles cifras que arrastra la pandemia del coronavirus, la incertidumbre económica carcome los nervios del ciudadano promedio en Estados Unidos. Las rentas, hipotecas y alquileres se agolpan una tras otra mientras el calendario avanza y la información se dispara dejándolos sin ninguna certeza. Sin embargo, cabe aclarar que el Gobierno de Estados Unidos ha ido lanzando algunas facilidades para que la realidad no ahorque a sus ciudadanos y aquí te contamos todo.

Se estima que el coronavirus en Estados Unidos ha dejado 3.3 millones de personas sin trabajo. Frente a ello, tanto el gobierno de Donald Trump como algunas autoridades locales dispusieron de implementar una serie de opciones para ayudar de forma indirecta a los ciudadanos y procurar que estos puedan mantenerse dentro de casa, pese a no estar al día.

Ayudas de los gobiernos locales por el coronavirus

Las autoridades de algunos Estados y ciudades determinaron crear medidas de protección para sus ciudadanos, tanto inquilinos como propietarios de inmuebles. En aras de que las medidas de salud y el aislamiento social se cumplan en Estados Unidos, los mandatarios locales prohibieron que se realicen desalojos por incumplimiento de pago.

Estas disposiciones se dieron en California, Nueva York, Massachusetts, Oregon y Kentucky. Del mismo modo se realizó lo mismo en las ciudades de: Baltimore, Boston, Miami, San Francisco, Sacramento, San José y Seattle. Las medidas se mantendrán vigentes mientras termina la crisis mundial o al menos en Estados Unidos.

Un ejemplo a destacar son las disposiciones que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, realizó al poner en vigor una moratoria al pago de alquileres y a los desalojos. La medida aplica tanto para viviendas como para comercios por 90 días, desde el 22 de marzo.

En cambio en California se dispuso que los inquilinos tienen derecho a una demora del desalojo hasta el 31 de mayo. Esta medida aplica si es que se ven obligados a no pagar la renta por circunstancias financieras o médicas provocadas por el COVID-19.

Mientras tanto, en la ciudad de Los Ángeles las autoridades dispusieron que no podrán ser desalojados quienes no puedan pagar la renta por dificultades económicas o de salud a causa del coronavirus. Los inquilinos tendrán hasta un año después de que venza la orden de emergencia de la ciudad para pagar la renta. En este caso no se aplicarán cargos de mora por falta de pago.

No solo los inquilinos se ven protegidos por estas medidas en Estados Unidos, los arrendatarios también serán beneficiados a largo plazo. Por ejemplo, en California el plan federal apoya a los propietarios de viviendas con hipotecas respaldadas por el gobierno federal , ellos no pueden ser forzados a una ejecución hipotecaria durante al menos dos meses. Los propietarios que hayan sufrido pérdidas económicas por el coronavirus, podrán pedir un aplazamiento de seis meses de sus pagos, sin moras, interesas o recargos.

¿Qué otras opciones hay en EE. UU. si no puedo pagar la renta?

La pandemia del coronavirus llega igual para todos, incluso para quienes no tienen la suerte de estar en una ciudad o Estado que haya decidido tomar alguna medida preventiva para los alquileres. En este caso existe una serie de mecanismos indirectos dispuestos por el Gobierno de Estados Unidos que pueden ayudarte a enfrentar la crisis. Aquí te presentamos algunas opciones:

Acuerdo . Puedes negociar un acuerdo con tu casero para que durante la crisis causada por el COVID-19 no se produzca el temido desalojo. Para ello podría establecerse un plan de pagos, por ejemplo. En dicho acuerdo ambas partes deberían verse beneficiadas en función de sus intereses.

Cheque de US$1.200. El Gobierno ha ofrecido la entrega de pagos y cheques de US$1.200 a los ciudadanos que paguen sus impuestos de forma regular y no superen los 75.000 dólares en 2019 de forma individual. Quienes presenten la declaración en pareja y no pasen los 150 mil dólares recibirán US$2.400. En caso de tener hijos, se sumarán 500 dólares al cheque por cada menor de 17 años de edad. Quienes ingresen 99.000 dólares no podrán recibir dinero público.

Conforme la pandemiadel COVID-19 continúe y junto a ella la crisis económica se agrave, las autoridades se verán obligadas a implementar más medidas de protección. Y así permitir a la ciudadanía cumplir con las medidas de salud y el aislamiento social se cumplan en Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Nueva York supera las 4.000 muertes (05/04/20)

TE PUEDE INTERESAR

--------------

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.