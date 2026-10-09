La próxima visita apostólica del papa León XIV al Perú genera expectativa entre los fieles, especialmente por la posibilidad de que el Señor de los Milagros acompañe al pontífice durante la misa que presidirá en Lima antes de concluir su recorrido por el país. La ceremonia está programada para el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, y podría reunir a miles de devotos en una ocasión especial para la Iglesia peruana. La posibilidad fue comentada por un representante de la Hermandad del Señor de los Milagros, quien recordó los antecedentes de esta tradición y el vínculo del santo padre con el Cristo de Pachacamilla. A continuación, te contamos qué se sabe sobre la posible presencia de la imagen, qué antecedentes existen y cuáles son las principales actividades previstas durante el Mes Morado y la visita papal.

¿EL SEÑOR DE LOS MILAGROS ACOMPAÑARÁ AL PAPA LEÓN XIV EN LAS PALMAS?

La presencia del Cristo Moreno en la misa de clausura del Papa todavía se plantea como una posibilidad. José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, manifestó en RPP que los devotos esperan que la imagen esté presente durante la ceremonia del 16 de noviembre.

“Es una posibilidad que creo que todos los peruanos lo deseamos, especialmente la Hermandad, porque es un papa peruano. Sería muy bonito que en la misa presidida por el santo padre esté la imagen del Señor de los Milagros”, expresó en el programa Conexión.

Toledo también recordó que la sagrada imagen acompañó las actividades del papa Francisco durante su visita al Perú en 2018. En aquella ocasión, el pontífice acudió al Santuario y Monasterio de Las Nazarenas, mientras que el Cristo de Pachacamilla estuvo presente en la misa celebrada en Las Palmas.

¿QUÉ VÍNCULO TIENE LEÓN XIV CON EL CRISTO MORENO?

El mayordomo destacó que el actual pontífice ha tenido varios encuentros con esta devoción religiosa. Según explicó, cuando León XIV todavía era cardenal, celebró una misa en el Vaticano para bendecir al Señor de los Milagros. Posteriormente, ya como papa, bendijo una imagen venerada por la comunidad peruana en Roma.

“El papa cuando era cardenal, en El Vaticano, hizo una misa bendiciendo al Señor de los Milagros. Luego, el año pasado, ya siendo papa bendijo la imagen del Señor de los Milagros de Roma”, afirmó.

Además, Toledo señaló que el santo padre se detuvo ante una imagen del Cristo Moreno en la iglesia de Notre Dame, durante una reciente visita a Francia. También recordó que, cuando estuvo en Chiclayo, participó en actividades relacionadas con esta tradición y cargó la imagen.

Papa León XIV. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FECHAS DEL MES MORADO?

Las actividades del Mes Morado comenzaron el 1 de octubre con una procesión desde el templo de San Agustín. Ese mismo día se realizó una misa de apertura y posteriormente se desarrolló una celebración especial dedicada a los periodistas.

La programación continuará con nuevos recorridos los días 18, 19, 20 y 21 de octubre. Durante estas jornadas, las imágenes pasarán por diferentes puntos, entre ellos la parroquia Nuestra Señora del Pilar, el convento de Santa Teresa, el templo de San José y San Miguel Arcángel, ubicado en Cayma. Posteriormente, está previsto el retorno al templo de San Agustín.

El momento principal de las celebraciones llegará el 28 de octubre, fecha en la que se desarrollará la procesión central por el centro de la ciudad y culminarán las actividades del Mes Morado. Para esta jornada, la Hermandad calcula una asistencia aproximada de 15 mil fieles en la hora punta.

Señor de los Milagros. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁ EL PAPA DURANTE SU VISITA AL PERÚ?

El recorrido del pontífice está previsto del 11 al 16 de noviembre, con actividades en distintas regiones:

11 de noviembre (Lima y Callao): ceremonia de bienvenida y visita al Palacio de Gobierno.

12 de noviembre (Lima): encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos y jóvenes.

13 de noviembre (Chiclayo y Pimentel): misa en las Pampas de Pimentel y reuniones con representantes de la Iglesia y universidades.

14 de noviembre (Chiclayo y Cajamarca): coronación de la Virgen Inmaculada y misa en Santa Cruz de Succhabamba.

15 de noviembre (Cusco y Pucallpa): encuentro con fieles, misioneros y representantes, además de celebraciones religiosas.

16 de noviembre (Lima y Callao): misa de cierre, despedida y retorno del pontífice a Roma.

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