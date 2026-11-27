El descanso nocturno cumple una función mucho más importante que recuperar las energías después de una jornada agotadora. Mientras una persona duerme, su organismo pone en marcha diferentes procesos relacionados con la reparación y el mantenimiento de sus funciones, lo que beneficia nuestro estado de salud. Sin embargo, cuando las horas de sueño no son suficientes o la calidad del descanso resulta deficiente, pueden aparecer consecuencias que van más allá del cansancio, entre ellas, posibles alteraciones vinculadas con el envejecimiento cerebral.

En los últimos años, diferentes investigaciones han puesto bajo la lupa la relación entre los hábitos de sueño y la edad biológica del cerebro. Uno de estos trabajos, desarrollado por especialistas del Instituto Karolinska de Suecia, encontró evidencias que relacionan el descanso deficiente con un mayor envejecimiento cerebral. Sus resultados también apuntan a la inflamación como uno de los mecanismos que podrían explicar esta asociación.

¿QUÉ OCURRE CON EL ENVEJECIMIENTO CELULAR CUANDO NO DUERMES BIEN?

La calidad del descanso se ha convertido en un aspecto relevante dentro de los estudios sobre longevidad. En este contexto, la empresa española de biotecnología Biow plantea una propuesta enfocada en el bienestar durante las horas de sueño, mediante un dispositivo que, según su descripción comercial, funciona continuamente para transformar los espacios de descanso en una denominada cámara antioxidante.

La iniciativa surgió después de que sus responsables comenzaran, en 2012, a investigar alternativas para intervenir en los procesos de recuperación del organismo durante la noche. De acuerdo con la compañía, su tecnología busca modificar las condiciones energéticas del aire mediante la emisión de energía biodisponible, con el propósito de favorecer la regeneración corporal y contribuir al bienestar. No obstante, estas afirmaciones corresponden a la propuesta de la empresa y no deben confundirse con resultados clínicos demostrados sobre el retraso del envejecimiento.

ESTUDIO DEL INSTITUTO KAROLINSKA ALERTA SOBRE LOS EFECTOS DE DORMIR MAL EN EL CEREBRO

Una investigación difundida en octubre de 2025 y publicada en la revista científica eBioMedicine examinó cómo los hábitos nocturnos podrían relacionarse con el envejecimiento del cerebro. El trabajo estuvo a cargo de especialistas del Instituto Karolinska y tomó como referencia información de aproximadamente 27.500 participantes de mediana edad y adultos mayores pertenecientes al Biobanco del Reino Unido.

Para desarrollar el análisis, los científicos utilizaron imágenes obtenidas mediante resonancias magnéticas y herramientas de aprendizaje automático. A partir de más de mil características cerebrales, estimaron la edad biológica de este órgano y la compararon con la edad cronológica de cada participante. Los resultados permitieron identificar una asociación entre una menor calidad del sueño y una edad cerebral aparentemente más avanzada.

Abigail Dove, investigadora del Departamento de Neurobiología, Ciencias de la Atención y Sociedad del Instituto Karolinska, explicó el alcance de estos resultados: «Nuestros hallazgos proporcionan evidencia de que la falta de sueño puede contribuir al envejecimiento cerebral acelerado y señalan a la inflamación como uno de los mecanismos subyacentes». Asimismo, el análisis encontró que por cada punto menos en la puntuación de sueño saludable, la diferencia entre la edad cerebral estimada y la edad cronológica aumentaba aproximadamente seis meses.

TRES CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN RELACIONAR EL DESCANSO DEFICIENTE CON EL DETERIORO CEREBRAL

Los investigadores también plantearon diferentes mecanismos que ayudarían a comprender por qué los problemas para dormir podrían perjudicar la salud cerebral. Entre ellos se encuentran los procesos relacionados con la eliminación de sustancias de desecho, el funcionamiento cardiovascular y los factores asociados con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Entre los aspectos señalados destacan:

Alteración de la limpieza cerebral: durante el descanso se desarrollan procesos relacionados con la eliminación de productos de desecho acumulados en el cerebro.

durante el descanso se desarrollan procesos relacionados con la eliminación de productos de desecho acumulados en el cerebro. Deterioro de la salud cardiovascular: dormir de manera inadecuada puede relacionarse con alteraciones que también repercuten en el funcionamiento cerebral.

dormir de manera inadecuada puede relacionarse con alteraciones que también repercuten en el funcionamiento cerebral. Mayor riesgo de demencia: los problemas persistentes de sueño se han vinculado con factores que podrían favorecer el deterioro cognitivo.

LA MUTACIÓN GENÉTICA QUE EXPLICA POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS PUEDEN DORMIR SOLO TRES HORAS

Mientras la mayoría necesita dormir varias horas para sentirse recuperada, existen personas que presentan una característica genética poco frecuente: pueden descansar durante periodos considerablemente más cortos sin experimentar los efectos habituales de la privación de sueño. Esta particularidad ha despertado el interés de la comunidad científica, que busca comprender qué mecanismos permiten que algunos organismos funcionen con normalidad bajo esas condiciones.

Una investigación publicada el 5 de mayo de 2025 en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) identificó una variante genética relacionada con el denominado síndrome del durmiente corto. El estudio, realizado por un equipo de especialistas de Estados Unidos y China, identificó una mutación en la quinasa 3 inducida por sal, conocida como hSIK3-N783Y, en una persona que presentaba naturalmente esta característica.

Para comprobar sus efectos, los científicos también desarrollaron un modelo experimental en ratones que portaban una mutación equivalente. Los animales presentaron una reducción en la duración del sueño, lo que permitió respaldar la relación causal entre esta variante genética y el rasgo estudiado. Este descubrimiento aporta nuevas pistas sobre la influencia de los genes en las necesidades individuales de descanso, aunque no significa que dormir apenas tres horas sea saludable o recomendable para la población general.