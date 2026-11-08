El Fenómeno El Niño puede ocasionar lluvias intensas, inundaciones, huaicos y situaciones de riesgo para miles de familias en el Perú. Ante estos escenarios, especialistas recomiendan organizar provisiones que permitan afrontar las primeras horas de una emergencia, especialmente si es necesario evacuar una vivienda o enfrentar la interrupción de servicios básicos en distintas localidades. Por ello, contar con una mochila de emergencia y una caja de reserva resulta fundamental para proteger a los integrantes del hogar y reducir riesgos. Sin embargo, su contenido debe adaptarse a las necesidades de cada familia y a las condiciones de la zona donde vive. Conoce qué artículos debes incluir en tu mochila y qué otras medidas puedes tomar para estar preparado ante cualquier eventualidad.

¿QUÉ ARTÍCULOS DEBE CONTENER UNA MOCHILA DE EMERGENCIA?

La mochila debe reunir los productos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de un desastre. Su contenido dependerá de la cantidad de personas que integran el hogar y de sus condiciones particulares. Por ejemplo, las familias con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas deben incorporar artículos específicos.

El ingeniero Germán Gallardo, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, recomienda mantener esta provisión en un lugar accesible y comprobar periódicamente que los productos estén en buenas condiciones. También considera importante que todos los integrantes sepan dónde encontrarla.

Estos son los principales artículos que se deben incluir:

Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente. Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular. Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual. Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo. Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad. Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila debe pesar aproximadamente ocho kilos como máximo. Asimismo, se recomienda contar con una por cada dos personas.

¿QUÉ ELEMENTOS ADICIONALES DEBES INCLUIR ANTE LAS LLUVIAS E INUNDACIONES?

Las familias que viven en zonas expuestas a inundaciones deben incorporar artículos que ayuden a prevenir enfermedades y evitar el contacto con agua contaminada.

El médico Luis López, de la Universidad de Piura, recomienda agregar:

Repelente contra mosquitos.

Botas de jebe.

Prendas impermeables.

Recipientes para almacenar agua segura.

El Minsa aconseja evitar el contacto con aguas estancadas. Si resulta indispensable ingresar a estos espacios, se deben utilizar botas y guantes. También recomienda consumir agua embotellada o tratada, emplear mosquiteros y vestir prendas que cubran la piel para reducir el riesgo de enfermedades como el dengue.

Los documentos, medicamentos y dispositivos electrónicos deben guardarse en bolsas impermeables para evitar que se dañen.

¿QUÉ ES EL COMBO DE LA SUPERVIVENCIA Y PARA QUÉ SIRVE?

El Indeci promueve el combo de la supervivencia, una preparación que comprende dos provisiones complementarias:

Mochila de emergencia: contiene los artículos indispensables para las primeras 24 horas de un desastre y debe acompañar a las personas durante una evacuación.

contiene los artículos indispensables para las primeras 24 horas de un desastre y debe acompañar a las personas durante una evacuación. Caja de reserva: almacena agua, alimentos, ropa, productos de higiene y otros suministros para afrontar los días posteriores.

Esta segunda provisión es importante cuando las inundaciones interrumpen los servicios de agua potable, electricidad, comunicaciones y transporte, además del abastecimiento de alimentos.

¿CÓMO PREPARARSE SI EL FENÓMENO EL NIÑO PROVOCA SEQUÍAS?

Los efectos de El Niño varían según las características de cada región. Mientras algunas localidades pueden enfrentar precipitaciones extraordinarias, otras podrían sufrir escasez de agua.

En estos lugares, las familias deben priorizar las reservas de agua segura, alimentos y medicamentos. En las zonas rurales también es necesario prever el abastecimiento para los animales, proteger los cultivos y cuidar las fuentes locales de agua.

Por ello, las provisiones deben adaptarse a los riesgos particulares de cada localidad.

¿QUÉ HACER ANTES DE UNA EMERGENCIA O EVACUACIÓN?

El Indeci recomienda identificar las rutas de evacuación y los lugares seguros antes de que ocurra un desastre. También es importante distribuir responsabilidades entre los integrantes del hogar y establecer un punto de encuentro familiar.

Se debe considerar quién trasladará las provisiones y quién ayudará a los niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Si ocurre una alerta de inundación, es fundamental evitar cruzar ríos, quebradas o zonas anegadas y dirigirse hacia lugares seguros por rutas previamente identificadas, según informa La República.

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