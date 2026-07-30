El Senamhi advierte sobre temperaturas elevadas, mayor radiación ultravioleta y condiciones atmosféricas inusuales en varias regiones del país. (Foto: Andina)
El Senamhi advierte sobre temperaturas elevadas, mayor radiación ultravioleta y condiciones atmosféricas inusuales en varias regiones del país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo con los comunicados recientes del Senamhi y la Comisión Multisectorial Enfen, el evento El Niño Costero se mantiene con una magnitud moderada, alterando la temperatura superficial del mar y, con ello, el comportamiento del clima en buena parte del territorio. En la costa, especialmente norte y central, esto se traduce en días con menos nubosidad, mayor brillo solar y temperaturas máximas por encima de lo normal para la estación.