De acuerdo con los comunicados recientes del Senamhi y la Comisión Multisectorial Enfen, el evento El Niño Costero se mantiene con una magnitud moderada, alterando la temperatura superficial del mar y, con ello, el comportamiento del clima en buena parte del territorio. En la costa, especialmente norte y central, esto se traduce en días con menos nubosidad, mayor brillo solar y temperaturas máximas por encima de lo normal para la estación.

El boletín climático nacional de junio 2026 confirma que regiones como Tumbes, Piura, Áncash, Lima, Cajamarca, Apurímac, Arequipa y Tacna presentaron condiciones más cálidas de lo habitual, asociadas directamente a la persistencia de El Niño Costero. Si bien el fenómeno no se limita a la franja litoral, también incide en la sierra y parte de la selva, el contraste entre lo que se espera en “invierno” y lo que realmente se siente en muchas ciudades está generando preocupación entre especialistas y autoridades.

¿Cuáles son las regiones que están bajo alerta?

El aviso del Senamhi comprende a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. En total, son 21 jurisdicciones consideradas dentro del aviso meteorológico.

La situación llama especialmente la atención porque se presenta durante el invierno. Sin embargo, el comportamiento de las temperaturas no es uniforme en todo el territorio: mientras algunas zonas registrarán valores elevados durante el día, otras experimentarán condiciones diferentes debido a su ubicación geográfica y altitud.

¿Cuánto subirán las temperaturas en los próximos días?

Para este jueves 30 de julio, el Senamhi estima máximas de entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, mientras que en la costa central los valores oscilarán entre 24 °C y 30 °C. En la costa sur se esperan registros de entre 23 °C y 30 °C.

En la sierra también se prevén temperaturas elevadas durante las horas diurnas. La sierra norte podría alcanzar entre 18 °C y 32 °C; la sierra central, entre 14 °C y 28 °C; y la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C. Para el viernes y sábado se mantendrían condiciones similares, aunque con algunas variaciones según la zona.

¿Qué relación tiene el calor con El Niño Costero?

El Senamhi señala que estas condiciones están asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño Costero en el litoral peruano. El organismo también advierte que la escasa cobertura nubosa alrededor del mediodía favorecerá una mayor exposición solar y, por consiguiente, un incremento de la radiación ultravioleta.

Ante este escenario, resulta importante reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar protección adecuada y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales. La alerta también contempla ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes.

El panorama podría cambiar en los primeros días de agosto. El Senamhi explicó que los vientos provenientes del sur transportarán masas de aire frío que favorecerán una disminución de las temperaturas y una mayor presencia de nubosidad en la costa. En Lima y otras ciudades del litoral incluso podrían registrarse lloviznas durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Por ello, aunque el calor seguirá siendo protagonista durante los próximos días, las condiciones meteorológicas no permanecerán estáticas. El Senamhi recomienda revisar sus avisos y pronósticos oficiales, especialmente ante cambios repentinos en la temperatura, radiación UV o velocidad del viento.

Recomendaciones de Senamhi y salud: cómo cuidarse

Ante este escenario, Senamhi y las autoridades de salud recomiendan medidas simples pero cruciales para evitar problemas de salud. La primera es evitar la exposición directa al Sol en las horas de mayor radiación (entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m.), utilizar bloqueador solar de amplio espectro, sombreros de ala ancha y ropa ligera de colores claros. Beber agua de manera constante, incluso si no se siente sed, ayuda a prevenir la deshidratación que acompaña a las jornadas de calor intenso.

Se aconseja, además, reducir la actividad física exigente bajo el Sol, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Mantener ventilados los ambientes interiores, evitar el abuso de bebidas azucaradas o alcohólicas y buscar espacios con sombra o áreas verdes para mitigar la sensación térmica son prácticas que pueden marcar la diferencia. En zonas donde el calor se combina con alta humedad, el riesgo de golpe de calor se incrementa, por lo que es vital estar atento a síntomas como mareos, náuseas, piel enrojecida, respiración acelerada y confusión.

¿Qué viene en los próximos meses?

Los boletines climáticos señalan que las condiciones cálidas asociadas a El Niño Costero podrían extenderse durante los próximos meses y, eventualmente, hasta el próximo verano. En el corto plazo, Senamhi prevé que Lima y otras ciudades de la costa pasen a un escenario con mayor nubosidad, vientos fríos procedentes del sur y posibles lloviznas en las noches y madrugadas, lo que podría moderar parcialmente las temperaturas diurnas pero no eliminar el riesgo de radiación elevada.

Por ello, el organismo insiste en la importancia de seguir los avisos meteorológicos oficiales, que detallan la intensidad del calor, las regiones bajo alerta y la duración estimada de cada episodio. A nivel de políticas públicas, el reto será combinar información oportuna con acciones de adaptación: desde campañas de salud y educación ambiental hasta planificación urbana que considere el incremento de olas de calor y la necesidad de más espacios verdes. Mientras tanto, saber que tu región está en esa lista de “20 en alerta” no busca alarmar, sino invitar a tomar el clima en serio y a cuidarse mejor en un país cada vez más expuesto a eventos extremos.

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