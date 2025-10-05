Reimond Manco sorprendió a más de uno al mostrarse en una faceta completamente distinta durante su reciente aparición en el podcast de Magaly Medina. Lejos de las polémicas y los recuerdos de su etapa como futbolista, el exjugador abrió su corazón para hablar de lo que hoy considera su mayor motivación: sus hijos. En la conversación, Manco compartió detalles íntimos sobre los sueños profesionales de sus descendientes, destacando la importancia que le da a la educación y al esfuerzo personal.

Con total sinceridad, el exfutbolista explicó cómo cada uno de sus hijos ha comenzado a trazar su propio camino, algunos siguiendo rumbos muy distintos al suyo. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ CARRERAS QUIEREN ESTUDIAR LOS HIJOS DE REIMOND MANCO?

Durante la entrevista con Magaly Medina, Reimond Manco reveló los intereses académicos y profesionales de sus cuatro hijos, fruto de su relación con Fiorella Vento. El mayor, según contó, está a punto de ingresar a la universidad y ha decidido estudiar Ingeniería Civil, un camino completamente distinto al del deporte. Para Manco, esta elección representa una muestra del valor que sus hijos le dan al estudio, algo que él promueve firmemente. “Lo principal es su carrera”, señaló, dejando claro que antes de pensar en herencias materiales, su prioridad es que sus hijos construyan un futuro a través de la educación.

En cuanto a su segunda hija, el exjugador comentó que tiene apenas 15 años, pero ya sueña con formar parte de la Marina de Guerra del Perú. Manco explicó que la adolescente, actualmente en tercero de media, está evaluando opciones y que esa vocación le sorprendió gratamente, al tratarse de una elección poco común entre jóvenes de su edad. “Está considerando una carrera alterna”, expresó con orgullo, resaltando la determinación de su hija.

Por su parte, su tercer hijo, Reimond Jr., ha mostrado interés en seguir los pasos de su padre y dedicarse al fútbol. Sin embargo, Manco admitió con franqueza que no cree que tenga el talento suficiente para destacarse en ese ámbito. “No creo que sea futbolista. Si tuviera el talento, lo notaría”, confesó, aunque aclaró que lo más importante para él es que su hijo mantenga el foco en los estudios y no pierda de vista la preparación académica, según recoge el diario El Popular.

¿CÓMO FUE EL REENCUENTRO ENTRE REIMOND MANCO Y MAGALY MEDINA?

Tras la entrevista, Reimond Manco sorprendió al publicar en su cuenta oficial de Facebook una reflexión sobre su reencuentro con Magaly Medina, con quien en el pasado tuvo una relación tensa. El exdeportista reconoció que la conductora fue dura con él durante los años en que vivió excesos, pero ahora considera que sus críticas estaban justificadas. “En aquel tiempo, cuando yo estaba en un camino errado, fue dura en sus críticas, pero con fundamentos”, escribió.

En la misma publicación, Manco destacó que hoy ambos se encuentran en una etapa más madura y que pudo entender la intención detrás de las observaciones que recibió. “Lo que antes fueron cuestionamientos hoy se transformaron en palabras sabias, en consejos”, añadió. Con esta reconciliación, el exfutbolista cerró un ciclo personal y profesional, demostrando que el aprendizaje y la reflexión también forman parte de su nueva vida familiar.