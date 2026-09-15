Por Christian Gambini

El Pacífico tropical vuelve a encender las señales de alerta mientras El Niño avanza hacia una fase de mayor intensidad. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que el fenómeno podría alcanzar una categoría muy fuerte y extender sus efectos hasta los primeros meses de 2027. El escenario amenaza con alterar nuevamente el equilibrio climático y elevar el riesgo de inundaciones, sequías y episodios de calor extremo. Sus primeras consecuencias ya se sienten en sectores estratégicos, desde la pesca peruana hasta el tránsito marítimo por el Canal de Panamá. En Centroamérica y África, la actividad agrícola también enfrenta las dificultades provocadas por este cambio en las condiciones del clima.