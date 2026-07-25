Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha dispuesto un plan especial de tránsito para garantizar el desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio, uno de los eventos más importantes del calendario nacional. Las restricciones afectarán la circulación en la avenida Brasil y otras vías cercanas, por lo que miles de conductores deberán modificar sus recorridos durante esas fechas para evitar contratiempos y retrasos en sus desplazamientos habituales. Las autoridades también han definido rutas alternas para reducir el impacto en el tránsito y facilitar la movilidad en la capital. Conoce cuáles serán las vías disponibles según el sentido de circulación, qué calles permanecerán cerradas y qué recomendaciones debes tener en cuenta antes de movilizarte durante estas jornadas.

¿CUÁLES SON LAS RUTAS ALTERNAS A LA AVENIDA BRASIL DURANTE EL DESFILE DEL 29 DE JULIO?

La Municipalidad de Lima ha establecido un plan de desvíos diferente según el sentido de circulación de los vehículos, con el objetivo de mantener la conectividad mientras permanezca cerrada la avenida Brasil.

Si te diriges hacia San Miguel (de norte a sur), podrás utilizar las siguientes vías:

Avenida Venezuela.

Avenida Tingo María.

Avenida José de San Martín.

Avenida José de Sucre.

Avenida Salaverry.

Si te diriges hacia Lince (de sur a norte), las rutas habilitadas serán:

Avenida Del Ejército. Avenida Salaverry. Avenida Garcilaso de la Vega. Avenida Uruguay. Avenida Alfonso Ugarte. Jirón Varela. Jirón Loreto.

Estas rutas permitirán que los conductores rodeen el tramo restringido de la avenida Brasil durante el desarrollo de las actividades oficiales.

¿CUÁNDO ESTARÁ CERRADA LA AVENIDA BRASIL?

Las restricciones comenzarán antes del desfile debido a los trabajos de instalación y retiro de la infraestructura. Desde el 13 de julio hasta el 4 de agosto, las vías auxiliares de ambos sentidos permanecerán parcialmente cerradas entre las avenidas De La Policía y Simón Bolívar, aunque las vías principales seguirán operativas.

El cierre más importante se aplicará el martes 29 de julio. Desde las 00:01 a. m. hasta las 3:00 p. m. no habrá tránsito en la avenida Brasil entre la Plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado. La medida también comprenderá las vías destinadas al desplazamiento y concentración de las delegaciones que participarán en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

¿QUÉ OTRAS VÍAS TENDRÁN RESTRICCIONES POR EL DESFILE?

Además del cierre de la avenida Brasil, la Municipalidad de Lima restringirá la circulación en distintas calles utilizadas para la organización del desfile. Entre ellas se encuentran:

Avenida De La Peruanidad.

Avenida 9 de Diciembre.

Avenida Alfonso Ugarte, en los sectores comprendidos dentro del operativo.

Avenida Arica.

Avenida Guzmán Blanco.

Pasaje Ruiz Bravo.

Jirón Chota.

Un tramo de la avenida Javier Prado Oeste.

Estas medidas facilitarán el desplazamiento de las delegaciones y contribuirán a mantener el orden durante el desarrollo de las actividades oficiales, según informa Infobae.

¿QUÉ RECOMENDACIONES BRINDÓ LA MUNICIPALIDAD DE LIMA?

La comuna metropolitana recomendó revisar previamente las rutas disponibles y salir con suficiente anticipación para evitar demoras, especialmente los días 28 y 29 de julio, cuando se espera una mayor afluencia de personas en los alrededores del recorrido del desfile.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a utilizar el transporte público siempre que sea posible para disminuir la congestión vehicular y favorecer una circulación más fluida. Según indicó la Municipalidad Metropolitana de Lima, este operativo busca garantizar la seguridad vial, proteger a los asistentes y permitir que una de las principales actividades por Fiestas Patrias se desarrolle con normalidad.