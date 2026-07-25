Estas son las rutas alternas a la Av. Brasil tras el cierre por el Desfile de 29 de julio por Fiestas Patrias | Foto: Andina
Estas son las rutas alternas a la Av. Brasil tras el cierre por el Desfile de 29 de julio por Fiestas Patrias | Foto: Andina
Por Redacción EC

Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha dispuesto un plan especial de tránsito para garantizar el desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio, uno de los eventos más importantes del calendario nacional. Las restricciones afectarán la circulación en la avenida Brasil y otras vías cercanas, por lo que miles de conductores deberán modificar sus recorridos durante esas fechas para evitar contratiempos y retrasos en sus desplazamientos habituales. Las autoridades también han definido rutas alternas para reducir el impacto en el tránsito y facilitar la movilidad en la capital. Conoce cuáles serán las vías disponibles según el sentido de circulación, qué calles permanecerán cerradas y qué recomendaciones debes tener en cuenta antes de movilizarte durante estas jornadas.

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