El Perú enfrenta un episodio de temperaturas elevadas que alcanza a distintas zonas del territorio nacional y genera especial atención por presentarse durante el invierno. Ante este panorama, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja que incluye a varias regiones del país, entre ellas Lima. El pronóstico contempla condiciones que podrían intensificar la sensación de calor durante los próximos días. Este escenario ocurre mientras el Fenómeno El Niño Costero continúa influyendo en las condiciones climáticas del litoral y mantiene bajo observación la evolución del tiempo en diferentes regiones. Descubre cuáles son las regiones comprendidas en el aviso, qué condiciones se esperan y cómo variarán las temperaturas durante este fin de semana.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ SE ENCUENTRAN EN ALERTA ROJA?

La alerta roja del Senamhi comprende 19 regiones y se encuentra vigente desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre. Estas son:

Amazonas

Áncash

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

San Martín

Tacna

Tumbes

El organismo informó que el aumento de las temperaturas durante el día tendrá una intensidad de moderada a extrema en la costa, mientras que en la sierra será de moderada a fuerte.

(Foto: Andina)

¿QUÉ CONDICIONES METEOROLÓGICAS PREVÉ SENAMHI?

El pronóstico señala que habrá poca nubosidad alrededor del mediodía, situación que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta. A esto se sumarán ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las tardes. En la sierra, además, existe la posibilidad de que se presenten chubascos, según informa RPP.

¿CÓMO SE RELACIONA ESTA SITUACIÓN CON EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO?

Las temperaturas inusualmente altas para esta temporada se presentan en un escenario relacionado con el Fenómeno El Niño Costero. En su informe más reciente, el Enfen elevó hasta 62% la probabilidad de que este evento alcance un nivel extraordinario.

Este pronóstico ayuda a explicar el comportamiento climático que se registra actualmente en diferentes puntos del país.

(Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿QUÉ TEMPERATURAS SE ESPERAN PARA ESTE FIN DE SEMANA?

Sábado 5 de septiembre

La costa norte tendrá temperaturas máximas de entre 29 °C y 36 °C, mientras que en la costa central los valores estarán entre 24 °C y 29 °C. En la costa sur, las máximas oscilarán entre 21 °C y 30 °C. En la sierra norte se esperan temperaturas de 20 °C a 36 °C, mientras que la sierra central registrará entre 17 °C y 29 °C. En la sierra sur, los valores estarán entre 14 °C y 32 °C.

Domingo 6 de septiembre

La costa norte mantendrá máximas de 29 °C a 36 °C. En la costa central se esperan registros de 24 °C a 30 °C y en la costa sur, de 22 °C a 30 °C. Por su parte, la sierra norte tendrá temperaturas de 18 °C a 32 °C; la sierra central, de 17 °C a 29 °C; y la sierra sur, de 14 °C a 32 °C.

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