Cuando un huaico desciende por una quebrada, no lo hace únicamente como una corriente de agua. Su fuerza puede arrastrar piedras de gran tamaño, troncos, lodo y diversos materiales que encuentra a su paso. Esa combinación convierte el fenómeno en una amenaza capaz de inundar calles, golpear viviendas y provocar daños en distintas estructuras. En cuestión de minutos, el paisaje puede cambiar ante la fuerza de la naturaleza.

En Chosica y otras zonas de Lima, el riesgo permanece latente incluso cuando las quebradas parecen tranquilas durante gran parte del año. Muchas de ellas permanecen secas, pero pueden activarse repentinamente cuando las lluvias intensas se presentan en las zonas altas. El agua comienza entonces a desplazarse por cauces naturales y arrastra los materiales acumulados. Así, una quebrada aparentemente inofensiva puede convertirse rápidamente en el escenario de un huaico.

Este Colegio en Chosica está siendo muy vulnerable para las temporadas de lluvias que se avecinan

En el sector 1 de Vallecito, en Chosica, la amenaza de un nuevo huaico permanece presente alrededor de la I.E. Inmaculada Concepción. El recuerdo de 2017 todavía está ligado a sus instalaciones, cuando el lodo y el agua ingresaron al colegio y afectaron varios de sus ambientes. Con el paso del tiempo, se instalaron nuevos módulos que hoy funcionan como aulas. Sin embargo, estas estructuras continúan expuestas ante la posibilidad de que otro huaico vuelva a descender por la zona.

Frente a ese escenario, los padres de familia decidieron levantar un muro para reforzar la protección de la institución educativa. La obra representa un intento por reducir el riesgo, aunque para las familias todavía existen dudas sobre su capacidad para contener un eventual huaico. La preocupación permanece mientras las quebradas de la zona pueden activarse durante periodos de lluvias intensas. En el colegio, la defensa construida se convierte así en una barrera frente a una amenaza que ya conocen.

Desde el 2017 se reportó que 27 colegios de Chosica estaban en zonas de riesgo por huaicos

La historia de Chosica está marcada por la amenaza recurrente de los huaicos, un riesgo que mantiene en alerta a las familias asentadas cerca de quebradas y cauces. Frente a este escenario, actualmente se ejecutan trabajos para reforzar diques en diferentes quebradas del distrito, como parte de las acciones previstas para el periodo 2026-2027. Las intervenciones buscan contener el impacto de posibles activaciones y reducir la exposición de las viviendas ubicadas en zonas vulnerables.

El riesgo también alcanza a las instituciones educativas, como quedó evidenciado en 2017, cuando se identificó que 27 colegios de Chosica se encontraban en sectores expuestos a huaicos. La cercanía de estos centros educativos con quebradas o cauces naturales incrementaba su vulnerabilidad ante lluvias intensas. Años después, aquella advertencia continúa formando parte de la memoria de la zona. Entre obras de prevención y amenazas naturales, Chosica mantiene el desafío de proteger a sus comunidades.

Padres y vecinos han levantado muros de contención de manera artesanal para intentar proteger la zona

En Vallecito, padres de familia y vecinos han optado por levantar muros de contención de manera artesanal para intentar frenar el avance de posibles huaicos. Sin embargo, recientes investigaciones periodísticas advierten que estas estructuras no tendrían criterios técnicos y podrían resultar insuficientes frente a una gran cantidad de agua, lodo y piedras. En la zona también se habilitó una cancha de fútbol dentro del cauce de una quebrada activa, junto con muros y postes de alumbrado instalados en ese mismo espacio.

La preocupación aumenta al recordar que esta quebrada registró activaciones en 2017, 2020 y 2023, llegando incluso a sectores poblados y afectando instalaciones como la I.E. Inmaculada Concepción. En ese contexto, cualquier estructura colocada dentro del cauce puede convertirse en un elemento que interfiera con el desplazamiento del huaico. Una cancha, un muro o un poste podrían obstaculizar el flujo de materiales y modificar su recorrido. El riesgo, entonces, no solo está en la fuerza del fenómeno, sino también en los obstáculos presentes en su camino.

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