“Al fondo hay sitio” se ha convertido en una de las series peruanas más populares durante muchos años, donde sus personajes, con su carisma y situaciones cómicas, han sabido ganarse el cariño del público que cada noche los sintoniza a través de la señal de América TV. En ese sentido, una de sus figuras, como Jorge Guerra, que interpreta a Jimmy Gonzales, ha dejado conmovido a sus seguidores al anunciar en uno de los capítulos que se retira de la serie temporalmente, por lo que ha ocasionado varias especulaciones.

Vale precisar que, “Al fondo hay sitio” es una serie de televisión peruana que se lanzó por primera vez en 2009. Esta producción trata sobre dos familias de clases económicas muy diferentes que viven en el mismo barrio. Los Gonzales, una familia de clase baja, y los Maldini, una familia adinerada. La serie combina comedia y drama, abordando temas como la lucha de clases, las relaciones familiares y las dinámicas sociales en Lima. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ JORGE GUERRA QUEDÓ FUERA DE “AL FONDO HAY SITIO”?

En el capítulo 491 de la temporada 11 de “Al fondo hay sitio” se vivió un momento muy conmovedor y que también causó muchas expectativas en las redes sociales. Se trata de Jimmy Gonzales, representado por Jorge Guerra, que anunció a su pareja Alessia Montalbán que dejará el país para residir en México debido a que obtuvo una visa de estudiante para llevar a cabo un diplomado en Restaurante en la Universidad de Guanajuato y así pueda avanzar profesionalmente.

Jorge Guerra se ausentará de "Al fondo hay sitio" para grabar una película llamada "El Río" en la selva.

De esta manera, se pudo conocer por medio del Instagram oficial del actor que decidió ponerle una pausa a su participación en la serie para que se dedique a un proyecto cinematográfico que contribuirá a su carrera. Según su red social, el popular ‘Jaimito’ se encuentra en la selva grabando hace algunas semanas la película “El Río”, una cinta peruana dirigida por Juan Diego Servat Madueño. “Día 17 de rodaje, ya falta poco. Me va a costar desacostumbrarme a este paisaje tan maravilloso”, escribió el artista.

A pesar que aún no hay mucha información sobre el estreno de la película nacional que se viene registrando en la selva peruana con actores reconocidos, pues viene generando gran expectativa entre los fanáticos que no tardaron en mandarles mensajes de aliento sobre este proyecto que representará un ascenso en su carrera artística.

¿POR QUÉ MÓNICA SÁNCHEZ RECHAZÓ ESTAR EN “AL FONDO HAY SITIO”, SEGÚN EFRAÍN AGUILAR?

Efraín Aguilar brindó una entrevista al programa ‘Café con la Chevez’ que se transmite por YouTube, donde reveló anécdotas de su carrera en todos estos años. Entre lo que contó, tocó el tema de Mónica Sánchez y su participación en ‘Al fondo hay sitio’. El productor peruano explicó que contactó a la actriz para que forme parte de la serie luego de verla en una obra; no obstante, ella tenía algunos prejuicios con dicha producción.

“Mónica llegó con ciertos prejuicios, se sentía una figura, pensaba que ‘Risas y salsa’, ‘Así es la vida’, ‘Mil oficios’ eran para ella cosas de segunda categoría. Mi misión era convencerla, le dije que era importante para su estabilidad económica, que la contrataba por un año”, sostuvo en al inicio.

Asimismo, el popular ‘Betito’ reveló que la actriz de 54 años le solicitó 24 horas para brindarle una respuesta con respecto a lo ofrecido, aunque luego le aceptó. “Me dijo que le habían dicho que yo era una persona muy correcta con los actores y yo le dije que, si a la semana no se sentía cómoda, se iba y ya yo veía qué hacer. Comenzamos y cayó a pelo, ella fue la única que no hizo taller. Le transformó la vida”, dijo el actor.

“Ella tiene una posición política muy opuesta, hemos discutido, pero seguimos siendo amigos de verdad, nos queremos mucho, nos extrañamos, esa amistad no se perderá nunca”, añadió el también político en relación con las diferentes ideologías políticas que tiene con ella, resaltando su gran amistad que perdura hasta la actualidad.