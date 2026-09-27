En una época en la que la felicidad parece estar relacionada con alcanzar metas, conseguir dinero, tener estabilidad o disfrutar de nuevas experiencias, encontrar una respuesta sobre qué significa realmente ser feliz continúa siendo una de las grandes preguntas de la humanidad. Durante siglos, filósofos y especialistas han intentado explicar de dónde nace esa sensación de bienestar y qué puede hacer que permanezca durante más tiempo. Un antiguo proverbio atribuido a la sabiduría oriental propone una respuesta sencilla, pero con una reflexión más profunda detrás. De esta forma, la frase, de origen chino, distingue di stintas formas de felicidad y plantea que ayudar a otras personas puede convertirse en una fuente de satisfacción mucho más duradera que los bienes materiales. Descubre dónde se encuentra el verdadero sentido de esta reflexión y cuáles son las cuatro formas de felicidad que plantea.

¿QUÉ DICE EL PROVERBIO CHINO SOBRE LA FELICIDAD?

El proverbio plantea que la felicidad puede presentarse de distintas maneras y tener una duración diferente según aquello que la origine. “Si quieres ser feliz por una hora, échate una siesta. Si quieres ser feliz por un día, ve a pescar. Si quieres ser feliz por un año, hereda una fortuna. Si quieres ser feliz toda la vida, ayuda a alguien más”.

Más allá de diferenciar momentos de bienestar, esta reflexión reúne cuatro maneras de entender la felicidad que han sido abordadas tanto por la filosofía como por la psicología. Desde el placer y el descanso hasta la seguridad, las experiencias y la ayuda a los demás, cada una representa un nivel distinto de bienestar y permite comprender cómo puede construirse una felicidad más profunda y duradera.

(Foto: Pexels)

¿CUÁLES SON LAS CUATRO FORMAS DE FELICIDAD?

La felicidad del descanso

La primera está relacionada con las necesidades más sencillas. Dormir, alimentarse, hidratarse o contar con compañía puede generar tranquilidad y placer. Esta idea se conecta con Epicuro, quien hablaba de la ausencia de dolor físico y de perturbación mental como condiciones para alcanzar el bienestar.

La felicidad de la experiencia

La segunda aparece mediante el ocio y las actividades que disfrutamos sin buscar una recompensa adicional. Una tarde de pesca puede representar este tipo de bienestar porque la satisfacción está en vivir la experiencia. Esta perspectiva también se relaciona con Aristóteles y su concepto de eudaimonía.

La felicidad de la seguridad

La tercera se relaciona con la estabilidad económica. De acuerdo con la teoría de Abraham Maslow, las necesidades humanas se organizan en diferentes niveles. Contar con recursos permite cubrir necesidades básicas y obtener seguridad para avanzar hacia otras formas de desarrollo personal.

La felicidad de ayudar a los demás

La última forma está vinculada con la necesidad de pertenecer, recibir reconocimiento y sentirse útil. El especialista de Harvard Arthur Brooks sostiene: “Si quieres hacer feliz a alguien, pídele un favor”. La idea es que ayudar puede reforzar nuestra sensación de utilidad y conexión con otras personas.

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¿POR QUÉ AYUDAR PUEDE GENERAR UNA FELICIDAD MÁS DURADERA?

La explicación también puede relacionarse con la autorrealización propuesta por Maslow. Una vez cubiertas las necesidades básicas, una persona puede buscar desarrollarse, superar desafíos y aportar algo al mundo. Cuando ayudar a otros deja de hacerse únicamente para recibir aprobación y pasa a formar parte de ese propósito personal, la felicidad adquiere un sentido más constante y profundo, según informa la plataforma CuerpoMente.

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