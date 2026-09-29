Cada mañana, frente a la cama recién amanecida, se repite una pequeña batalla de hábitos: algunos estiran las sábanas antes de comenzar el día, mientras otros prefieren dejar todo tal como quedó durante la noche. Para quienes hacen la cama religiosamente, la escena puede parecer una cuestión de orden y disciplina. Sin embargo, la psicóloga Leticia Martin Enjuto invita a mirar más allá de esa primera impresión. Dejar la cama sin hacer no necesariamente revela desorden, apatía o falta de hábitos. Detrás de este gesto cotidiano pueden existir razones mucho más diversas y complejas.

Así, una costumbre que suele generar juicios rápidos adquiere otra dimensión cuando se observa desde la psicología. Mientras algunos encuentran en una cama tendida una sensación de control y organización, otros simplemente no consideran prioritario realizar esta tarea al comenzar la jornada. La diferencia no estaría necesariamente en quién es más ordenado o responsable, sino en las preferencias y circunstancias de cada persona. El dormitorio se convierte entonces en el escenario de una rutina aparentemente sencilla, pero cargada de significados. Y antes de juzgar a quien deja las sábanas revueltas, quizá convenga preguntarse qué hay realmente detrás de esa elección

La cama destendida en las mañanas significa otras muchas cosas de aquellas que se imagina, según los especialistas

Basta con cruzar la puerta de una habitación y encontrar las sábanas revueltas para que aparezca un juicio inmediato: “Aquí duerme alguien desordenado y poco disciplinado”. La mente suele completar rápidamente la escena y convertir un simple detalle cotidiano en una conclusión sobre la personalidad. Sin embargo, esa primera impresión puede estar muy lejos de la realidad. Una cama sin tender no contiene, por sí sola, las respuestas sobre los hábitos o la forma de ser de quien la ocupa. Detrás de esa imagen aparentemente desordenada pueden existir razones mucho más diversas.

La psicóloga Leticia Martín Enjuto, directora del Centro de Psicología que lleva su nombre, advierte precisamente sobre ese tipo de interpretaciones apresuradas. Según explica, dejar la cama sin hacer al comenzar el día puede responder a múltiples circunstancias y no constituye una prueba definitiva de falta de orden o disciplina. El gesto cotidiano, visto de cerca, pierde el significado que muchas veces se le atribuye. No todas las personas organizan sus mañanas de la misma manera ni conceden la misma importancia a esta tarea. Por eso, antes de convertir unas sábanas arrugadas en un retrato personal, conviene mirar más allá de la superficie.

Para algunas personas no es una prioridad tender su cama y prefieren dedicar esos minutos a otras cosas

Cada mañana, frente a una cama todavía desordenada, es fácil caer en interpretaciones apresuradas sobre quien acaba de levantarse. Sin embargo, Leticia Martín Enjuto advierte que esta costumbre cotidiana puede esconder razones mucho más sencillas. “Dejar la cama sin hacer nada más levantarnos puede parecer un detalle sin importancia, pero lo cierto es que es una de esas pequeñas costumbres sobre las que solemos sacar conclusiones demasiado rápido”, explica la psicóloga. Para algunas personas, tender las sábanas representa el primer paso para comenzar el día con orden y sensación de control. Para otras, en cambio, la rutina empieza con prioridades completamente diferentes.

En las primeras horas de la mañana, cada minuto parece contar y las decisiones sobre dónde poner la atención se multiplican. Según Martín Enjuto, hay quienes prefieren desayunar tranquilamente, atender a sus hijos, salir a caminar, resolver pendientes o simplemente dormir unos minutos más; para ellos, “simplemente no es una prioridad y prefieren dedicar esos minutos a otras cosas”. La especialista sostiene que dejar la cama sin hacer no demuestra necesariamente incapacidad para organizarse. Puede tratarse, simplemente, de una elección sobre cómo distribuir el tiempo y la energía al comenzar la jornada. Detrás de unas sábanas revueltas, por tanto, no siempre existe desorden, sino otra manera de establecer prioridades.

La disciplina no funciona igual en todas las áreas de nuestra vida a veces convertimos normas que damos por universales

Una cama sin tender puede convertirse rápidamente en motivo de juicio, aunque ese detalle difícilmente pueda explicar por completo cómo es una persona. “Una cosa es no hacer la cama y otra muy diferente vivir en un entorno permanentemente desordenado”, señala la psicóloga Leticia Martín Enjuto. La especialista recuerda que alguien puede ser organizado en el trabajo, responsable con sus compromisos y cuidadoso con sus obligaciones, pero restarle importancia a las sábanas. La disciplina, explica, no se manifiesta de la misma manera en todos los ámbitos. Cada persona decide dónde concentra su tiempo, su atención y su energía.

A esa elección se suman las costumbres aprendidas desde la infancia y las reglas que cada familia transmite dentro del hogar. “Si desde pequeños nos han enseñado que la cama debe hacerse siempre antes de salir de casa, probablemente lo viviremos como una obligación”, explica Martín. En cambio, quienes crecieron en hogares donde esta tarea no tenía mayor relevancia pueden asumirla de una manera completamente distinta. Muchas rutinas terminan pareciéndonos universales simplemente porque las aprendimos desde pequeños. Pero lo que para alguien representa orden y responsabilidad puede ser una tarea secundaria para otra persona.

Si antes tendía su cama y ahora lo descuida es por estar agotada, desmotivada o atraviesa una etapa complicada

A primera hora de la mañana, una cama sin tender puede despertar juicios rápidos, pero también plantea una pregunta más profunda sobre las razones detrás de cada hábito. Leticia Martín Enjuto propone detener esas conclusiones y preguntarse qué lleva realmente a una persona a dejar las sábanas desordenadas. Tal vez esa tarea simplemente no ocupa un lugar importante dentro de su rutina diaria. Quizá el tiempo apremia y existen otras obligaciones que requieren mayor atención. Lo que parece descuido puede ser, en realidad, una decisión cotidiana sobre cómo administrar el tiempo.

Pero hay situaciones en las que el cambio de hábito cuenta una historia diferente. “Puede que simplemente no le dé importancia. Puede que tenga una mañana especialmente complicada o que esté priorizando otras cosas”, explica la especialista. También puede ocurrir que alguien que antes cuidaba cada detalle comience a dejarlos de lado debido al cansancio, la desmotivación o una etapa difícil. En esos casos, la cama deja de ser el centro de la escena y cobra importancia la transformación de la conducta. Más que observar las sábanas desordenadas, la clave está en comprender qué ha cambiado alrededor de esa persona.