Por Manuel Gomez

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analiza el comportamiento de las personas que suelen despedirse con la frase “hasta mañana, si Dios quiere”, una expresión utilizada en muchas familias y relacionada con sus costumbres y creencias. Así, desde el punto de vista psicológico despedirse de esta manera refleja la aceptación de que algunos factores escapan al control personal. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.