A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analiza el comportamiento de las personas que suelen despedirse con la frase “hasta mañana, si Dios quiere”, una expresión utilizada en muchas familias y relacionada con sus costumbres y creencias. Así, desde el punto de vista psicológico despedirse de esta manera refleja la aceptación de que algunos factores escapan al control personal. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LA EXPRESIÓN “HASTA MAÑANA, SI DIOS QUIERE”?

En muchas familias del mundo es usual que se despidan con la expresión “si Dios quiere”, una idea de que no todo depende de las decisiones personales. Desde el punto de vista psicológico, para las personas creyentes, esta frase puede reflejar confianza en Dios, mientras que, para otras, puede formar parte de una expresión cultural. En tanto, un estudio publicado en Current Biology encontró que la incertidumbre puede incrementar las conductas repetitivas y rígidas como una forma de recuperar la sensación de orden.

Y es que, este hallazgo podría ayudar a explicar por qué algunos rituales de despedida adquieren una importancia especial en la vida de estas personas. Por otro lado, un informe difundido en Sleep Health, que analizó a 695 adultos, encontró que la oración y la meditación figuraban entre las estrategias utilizadas por personas con dificultades para dormir. Sin embargo, los resultados no demuestran que la religiosidad contribuya a mejorar la calidad del descanso, conforme comparte la plataforma Radio Mitre.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE TIENEN EL AUTO SUCIO O DESORDENADO?

De acuerdo con la psicóloga Leticia Martín Enjuto, las largas jornadas laborales pueden relegar la limpieza del vehículo a un segundo plano. En ese sentido, el estado del automóvil puede reflejar la rutina de una persona y evidenciar cómo distribuye su tiempo, energía y prioridades. Inclusive, el estrés, la sobrecarga mental, la procrastinación y la desorganización pueden explicar el descuido del auto. En algunos casos, también puede estar relacionado con la baja autoestima.

De esta manera, los expertos recomiendan establecer pequeños hábitos de limpieza y pedir ayuda si la carga emocional es difícil de manejar, conforme comparte la plataforma Radio Mitre. “Cuando vemos un coche lleno de papeles, botellas o polvo puede ser una señal de que la persona vive con prisas, que no tiene espacio para ordenar ni afuera ni dentro”, dijo la especialista.