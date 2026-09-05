Por Manuel Gomez

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que tienen el hábito de lavar los platos mientras cocinan, una práctica que podría estar relacionada con la búsqueda de orden tanto mental como físico. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.