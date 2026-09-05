A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que tienen el hábito de lavar los platos mientras cocinan, una práctica que podría estar relacionada con la búsqueda de orden tanto mental como físico. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE LAVAN LOS PLATOS MIENTRAS COCINAN?

Según un estudio de la Universidad Estatal de Florida y publicaciones de Springer Nature, vivir en entornos desordenados puede elevar los niveles de cortisol, afectar la concentración y aumentar la carga mental. En ese sentido, mantener los espacios organizados, por ejemplo, lavando los platos mientras se cocina, podría ayudar a reducir los estímulos innecesarios y favorecer una mayor sensación de calma y bienestar. Asimismo, la investigación señaló que estas personas suelen anticiparse a las necesidades de su “yo futuro” y optan por dividir las tareas en pequeñas acciones para evitar una mayor carga posteriormente. De igual modo, mantener el orden puede convertirse en una forma de autocuidado, al contribuir al bienestar y ayudar a reducir el estrés, conforme comparte la plataforma OkDiario.

@bioframefilm ¿es mejor Limpiar mientras cocinar o esperar a terminar todo? ♬ original sound - BioFrame

¿POR QUÉ LAS PERSONAS NACIDAS EN LOS AÑOS 50 Y 60 DEJARON LOS ESTUDIOS A TEMPRANA EDAD?

A través de estudios psicológicos y sociológicos, señaló que las generaciones nacidas durante las décadas de 1950 y 1960 enfrentaron mayores limitaciones para acceder a una educación debido al contexto económico y social en la que vivían. Esto llevó a que muchas personas se incorporaran al mercado laboral a una edad más temprana. De hecho, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2019 evidencia que quienes pertenecían a hogares con menores recursos tuvieron un acceso más limitado a la enseñanza superior.

Es decir, entre las generaciones nacidas en las décadas de 1940 y 1950, la proporción de jóvenes que permanecían estudiando hasta los 16 años aumentó del 50 % al 70 %. Sin embargo, el acceso a la educación superior continuaba siendo limitado, especialmente para las mujeres, cuya participación en el mercado laboral alcanzaba apenas el 40 % en 1962, conforme comparte la plataforma OkDiario.

En tanto, la generación nacida entre 1968 y 1979 registró las tasas más bajas de emancipación antes de los 25 años. Aunque la generación de 1980-1993 mostró una leve recuperación, los nacidos entre finales de los 60 y los 70 mantuvieron menores niveles de emancipación hasta los 28 años. Por ello, desde la psicología, este comportamiento se entiende como una adaptación a las circunstancias particulares de cada generación.